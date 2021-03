Stadtkirchenverband Hannover will Kita-Mitarbeiter wöchentlich auf Corona testen

Hannover

Kostenlose Corona-Schnelltests für Kita-Beschäftigte: Der Stadtkirchenverband Hannover will seine mehr als 1100 Mitarbeitenden in den 67 Kindertagesstätten wöchentlich auf Corona testen lassen. „Wir befinden uns in den letzten Zügen nach einer intensiven Vorbereitung“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes.

Die Testungen sollen ab spätestens kommender von einem mobilen Testteam eines privaten medizinischen Dienstleisters durchgeführt werden. Da die Gespräche mit den Kommunen noch ausstehen würden, geht der Stadtkirchenverband bis Ende März zunächst in Vorleistung, erläutert Müller-Brandes. Die kalkulierten Kosten sollen für den Zeitraum bei bis zu 70.000 Euro liegen.

Weil die derzeit „missverständliche Informationslage“ keine verlässlichen Antworten bei der Teststrategie biete, hat der Stadtkirchenverband das Ruder selbst in die Hand genommen. „Uns liegt das Wohl unserer Einrichtungen am Herzen“, betont der Stadtsuperintendent. Die Aktion trage zudem dazu bei, „dass wir dem Ziel Regelbetrieb in unseren Kitas wieder einen Schritt näher gekommen sind.“

Von Jens Strube