Stadtbahn rammt Auto in Garbsen: Drei Menschen schwer verletzt

Garbsen

Bei einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn sind drei Insassen eines Autos schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr. Der Skoda passierte kurz vor der Haltestelle Auf der Horst/Skorpiongasse ( Garbsen) die Gleise an der Straße Am Hasenberge, als die Bahn das Fahrzeug erfasste.

An der Kreuzung regelt eine Ampel den Verkehr. Ob der Autofahrer ein Rotlicht missachtet hat, ist nach jetzigem Stand nicht bekannt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen. Die Kreuzung am Planetenring war für einige Zeit gesperrt.

Von NP