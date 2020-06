Stadtbahn-Baustellen: In Bothfeld und Badenstedt drohen Staus

Hannover

Die Badenstedter Straße wird mehr als drei Jahre lang zur Baustelle. Die Infra, der die Gleise der Üstra gehören, baut diese auf einem 500 Meter langen Abschnitt grundlegend um. Zwischen der Bartstraße und der Brücke der Güterumgehungsbahn müssen sich die Züge der Linie 9 und der Autoverkehr bisher die Fahrbahn teilen. Das soll sich künftig ändern. Die Arbeiten für die Umgestaltung haben am Montag (15. Juni) begonnen. Sie sind zugleich der Startschuss für den großen Umbau des Straßenzugs Badenstedter Straße/ Empelder Straße, der fit gemacht werden soll für die neuen Züge vom Typ TW 3000.

Zunächst sind Arbeiten an den Fahrleitungen der Stadtbahn vorgesehen. Gleichzeitig werden Rohre verlegt, in die Kabel eingezogen werden sollen. Später sollen Leitungen auf dem südlichen Bürgersteig verlegt werden. Die Infra geht davon, dass die Arbeiten bis Ende 2023 dauern werden und auf diesem Abschnitt rund zehn Millionen Euro kosten werden.

Badenstedter Straße: Im Sommer 2022 droht Vollsperrung

Es werde dabei „immer sichergestellt, dass die anliegenden Wohngebäude erreichbar sind“, sagt Infra-Sprecher Jens Hauschke. Allerdings wird die Badenstedter Straße wegen der Arbeiten ab Sommer 2021 fast durchgehend zur Einbahnstraße. Stadteinwärts soll sie gesperrt werden. Im Sommer 2022 ist sogar eine vierwöchige Vollsperrung möglich.

Die Gleise für die Üstra sollen künftig im südlichen Bereich der Straße liegen. Von der Trennung des Stadtbahn- und Autoverkehrs erhoffen sich die Verantwortlichen auch eine Beschleunigung der Linie 9, die zumindest in diesem Bereich weniger durch andere Fahrzeuge ausgebremst werden soll als bisher. Beim Ausbau von Badenstedter Straße und Empelder Straße werden drei Hochbahnsteige gebaut, an der Richersstraße, am Safariweg und der Hermann-Ehlers-Allee. Die Gesamtkosten des Umbaus des Straßenzuges kalkuliert die Infra mit rund 32 Millionen Euro.

Vor dem Umbau: Derzeit müssen sich Autos und Stadtbahnen die Fahrbahn der Badenstedter Straße teilen. Deshalb sollen die Gleise verlegt werden. Quelle: Nancy Heusel

Hochbahnsteig-Bau: Infra warnt vor Staus in Bothfeld

Vor „erheblichen Behinderungen und längeren Staus“ warnt Infra-Sprecher Hauschke auch wegen des Baus des neuen Hochbahnsteigs Bothfeld an der Kugelfangtrift. Wegen umfangreicher Leitungsarbeiten wird die Straße ab nächstem Montag (22. Juni) zur Einbahnstraße – und das für rund anderthalb Jahre. Die Infra bittet deshalb darum, den Bereich „möglichst weiträumig zu umfahren“. Erste Kanalarbeiten hatten schon Anfang Juni begonnen. Sie sollen rund ein Jahr dauern. Der Hochbahnsteig soll im Frühjahr 2022 in Betrieb gehen. Kosten: 7,8 Millionen Euro.

Die Kugelfangtrift kann von der Sutelstraße aus weiterhin in Richtung Vahrenwalder Straße befahren werden. Ab der Kreuzung Sündernstraße/Langenforther Straße ist das Befahren Richtung Sutelstraße jedoch nicht mehr möglich. Umleitungen sind über Sündernstraße, Eulenkamp und Podbielskistraße zur Sutelstraße ausgeschildert. Während der Sommerferien im Jahr 2021 wird außerdem der Einmündungsbereich Kugelfangtrift/ Sutelstraße umgebaut und komplett für den Verkehr gesperrt. Der Umbau der Gleisanlagen sowie der Bau des Hochbahnsteigs selbst soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 beginnen.

