Stadt zieht erste Bilanz: Mehr als 500 Impfungen im Corona-Impfbus

Hannover

Um das Impfen der Bevölkerung zu beschleunigen, setzen Stadt und Region seit vergangenen Montag einen Impf-Bus ein. Vier Wochen lang rollt das Gefährt durch soziale Brennpunkte. Nach der ersten Woche zieht die Stadt eine positive Bilanz.

Insgesamt seien mehr als 500 Personen in vier verschiedenen Stadtteilen gegen Corona geimpft worden, teilte Stadtsprecher Udo Möller mit. Die meisten davon in Stöcken. Fast jede dritte Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson, die im Großraumrettungswagen der Feuerwehr verabreicht wurde, fand hier statt. In gleich vier Stadtteilen hatte der Bus in der ersten Woche Halt gemacht: Neben Stöcken auch in Hainholz, Mühlenberg und gleich drei Mal in Vahrenheide.

Stadt sieht hohe Zahl als Erfolg, bleibt aber hinter Zielen zurück

Möller: „Diese hohe Zahl ist durchaus als Erfolg zu werten. Denn mit diesen Impfungen haben wir Personen erreicht, die aus unterschiedlichen Gründen bisher nicht ins Impfzentrum gekommen sind oder es vermutlich auch später nicht getan hätten.“ Allerdings hatte sich die Stadt im Vorfeld ein noch höheres Ziel gesteckt: Ursprünglich war geplant, dass pro Tag an den jeweiligen Stationen bis zu 200 Menschen geimpft werden sollen.

Nach Angaben des Verwaltungssprechers hätten die Personen, die den Impfbus aufgesucht hatten, vor allem „die unkomplizierte und spontane Impfmöglichkeit positiv aufgenommen“. Mediziner Wjahat Waraich, der als Impfarzt die Aufklärungsgespräche im Bus führt, hatte zuvor im Gespräch mit der NP bereits berichtet, warum viele dieser Menschen den Gang zur Impfung scheuen: „Die Menschen sind sehr verängstigt und schlecht informiert. Sie denken, dass ihr Arm durch die Impfung magnetisch wird, sie Krebs bekommen oder unfruchtbar werden oder wir ihnen einen Mikrochip implantieren. Diese Menschen sind nicht unbedingt Querdenker, aber sie fallen leicht auf Fake News herein.“ Ein Phänomen, das häufig in sozialen Brennpunkten beobachtet wird.

Hier hält der Impfbus in dieser Woche

Ab der kommenden Woche fährt der Impfbus in die Region: Am Montag ist er von 9 bis 12 Uhr auf dem Laatzener Marktplatz, am Dienstag, Mittwoch und Freitag auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums an der Hannoverschen Straße 77 in Seelze. Weitere Termine sind geplant.

Von Britta Lüers