Hannover

Die Frist ist gerade abgelaufen – aber einfach so verlassen will Ehepaar Hutschenreiter ihr Paradies in der Kleingartenkolonie Friedenau nicht. „Wir geben den Schlüssel nicht ab“, sagen Peter und Inge Hutschenreiter kämpferisch. Dies hätten sie am Montag bereits tun sollen. Stattdessen haben sich die Rentner einen Anwalt genommen. Und wollen es auf einen Rechtsstreit mit der Stadt ankommen lassen.

Der Streit der Kleingärtner mit der Stadt zieht sich schon länger hin. Aufgegeben haben die Hutschenreiters aber nicht. „Weil wir immer wieder von der Stadt hintergangen und für dumm verkauft werden“, ärgert sich der 73-Jährige. Die kleine Kolonie an der Schulenburger Landstraße 154 in Hainholz soll dem Kleingartenkonzept der Stadt zum Opfer fallen. Dies sieht vor, stadtweit 813 Kleingärten einzuebnen, um Platz für Wohnraum und Gewerbe zu schaffen.

Im Fall der Hutschenreiters ist das Konzept aber in vielerlei Hinsicht in Schieflage: So soll auf der Fläche der rund 20 Kleingärten keine Wohnhäuser entstehen, sondern eine Industriefläche. Der Bedarf an weiteren Flächen an dieser Stelle wird nicht zuletzt im Bezirksrat stark angezweifelt. Zum anderen haben die Hutschenreiters auf ihrem Pachtgrundstück ein 85 Quadratmeter großen Wohnhaus bewohnt, das dort seit 1940 stand und damit schon lange vor der Umwidmung des Geländes zur Kleingartenkolonie. Die Stadt kassierte dafür jedes Jahr Steuern und duldete den Status offenbar. Mit der Umsetzung des Konzepts änderte sich das. Man sprach plötzlich von illegalem Wohnen.

4000 Euro Entschädigung für ein Wohnhaus

Inzwischen sind die Hutschenreiters ausgezogen, haben sich eine Wohnung in Gehrden gesucht. Für ihr Eigentum – Haus und Gartenbepflanzung – will und muss die Stadt sie entschädigen. Ein Schätzer war bereits da, hat für Haus und Garten aber gerade mal eine Summe von rund 4000 Euro ausgemacht (für das Haus allein 1500 Euro). „Das ist ein Witz“, findet Peter Hutschenreiter. „Wir haben unser ganzes Geld in das Haus gesteckt. Es ist unsere Altersvorsorge.“ Für 50.000 DM hatten Inge und Peter das Haus in Hainholz 1999 gekauft und es später für 30.000 Euro ausgebaut.

Das Schätzprotokoll hat das Ehepaar deshalb nicht unterschrieben. „Wir haben uns beschwert und die Stadt auf die viel zu niedrige Summe hingewiesen“, so der 73-Jährige. Eine zweite Schätzung habe den Betrag nur marginal verändert. „Man hat unsere Hinweise überhaupt nicht aufgenommen. Das zweite Protokoll war immer noch voller Ungereimtheiten.“ Unterschreiben wollten sie es auch deshalb nicht, weil sie damit die aus ihrer Sicht Ungerechtigkeit anerkennen.

Während der von der Stadt gesetzte Termin zur Schlüsselabgabe näher rückte, hat sich das Kleingärtnerehepaar einen Anwalt genommen. Man wappnet sich gegen einen Rechtsstreit. Denn am Montag hätten die beiden Senioren den Schlüssel bereits abgeben müssen. „Haben wir aber nicht – und sehen wir auch gar nicht ein“, so Peter Hutschenreiter. Er ist sich seiner Sache sicher: „Ohne Kaufvertrag kann die Stadt das Haus nicht einfach abreißen. Sie dürfen noch nicht einmal die Gartenpforte anfassen ohne unsere Erlaubnis!“ Vor einer Räumungsklage hat er keine Angst im Gegenteil.

Die Stadt soll ruhig kommen: Inge und Peter Hutschenreiter wollen es auf eine Räumungsklage ankommen lassen. Quelle: Christian Behrens

„Soll die Stadt doch klagen, dann kommen alle Ungereimtheiten auf den Tisch“, sagt er – und spielt unter anderem auf die jahrelang gezahlte Grundsteuer an, die für eine Kleingartenlaube eigentlich nicht üblich sei. Einen neuen Steuerbescheid für 2021 habe man ebenfalls bereits erhalten. „Das passt doch alles überhaupt nicht zusammen!“

Stadt behält sich rechtliche Schritte vor

Die Stadtverwaltung trifft sich nach NP-Informationen diese Woche zu Gesprächen mit dem Kleingärtnerkreisverband, um das weitere Vorgehen in Friedenau abzustimmen. Auf NP-Anfrage teilte man zu den unklaren Eigentumsverhältnissen mit, dass der Anspruch auf eine materielle Entschädigung nicht im Ermessen der Landeshauptstadt liegt, sondern im Bundeskleingartengesetz geregelt ist. „Lauben werden gemäß den Vorgaben mit einer Grundfläche von höchstens 24 Quadratmeter und in einfacher Ausführung entschädigt“, erklärt Stadtsprecher Dennis Dix.

„Eindeutig ist auch festgehalten, dass hierbei maßgebend nicht der betriebswirtschaftliche Aspekt, sondern der kleingärtnerische Wert der Anlage ist.“ Außergewöhnliche Leistungen, wie etwa ein Einbau von Thermofenstern, könne nicht entschädigt werden. Die Erwartungen der Hutschenreiters stünden „größtenteils im Widerspruch zum Bundeskleingartengesetz und können an dieser Stelle nicht befriedigt werden.“

Der Sprecher betont zudem, dass der Widerspruch gegen die Wertermittlung die Pächter nicht berechtige, das Haus zurückzuhalten. Die Kündigung wurde am Montag zudem trotzdem wirksam. Wird die Stadt nun eine Räumungsklage anstreben? Dix: „Die Landeshauptstadt Hannover behält sich die weiteren rechtlichen Schritte vor.“

Bekommt Transition Town die Kleingartenkolonie?

Ganz allein sind die Hutschenreiters in ihrem Kampf übrigens nicht: Ein weiterer Pächter in der kleinen Kolonie lässt sich vom gleichen Anwalt vertreten. Auf Kritik bei ihnen stößt dabei auch, dass immer noch kein Interessent für die Nachnutzung des Grundstücks gefunden sei. Auch Bezirksbürgermeisterin Edeltraut-Inge Geschke bemerkte bereits, dass es in näherer Umgebung bereits mehrere Industrieflächen gibt, die brach liegen.

Die Stadt sagt zur Nachnutzung, man habe die Fläche bislang nicht auf dem Immobilienmarkt für geeignete Unternehmen angeboten, „da hierfür die Grundstücke zuerst einmal zwingend verfügbar, also übernommen sein müssen.“ Gewerbeflächen in Hannover sind jedoch sehr rar und durchaus gefragt, mit der Vorbereitung der Vermarktung wurde bereits begonnen. Derweil liegt im Stadtbezirksrats Nord ein Antrag vor, die Fläche als Zwischenlösung der Initiative Transition Town Hannover für ökologische Gartenprojekte zur Verfügung zu stellen. Für Peter Hutschenreiter hat das einen bitteren Beigeschmack. „Man vertreibt uns aus unserem Kleingartenparadies, um dort anderen Leuten das Gärtnern zu ermöglichen – so etwas wäre für mich nur schwer zu schlucken.“

Von Simon Polreich