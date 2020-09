Stadt verteilt 7577 Tablets an Hannovers Schüler

Hannover

Schule und Digitalisierung – spätestens seit Corona-Ausbruch werden diese beiden Worte meist in einem Atemzug genannt. Am Dienstag gaben Land und Bund ihren Digitalpakt bekannt – nur einen Tag später können sich die ersten Schüler über nagelneue Tablets freuen: Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski übergaben am Mittwoch 370 originalverpackte Ipads an der IGS Linden.

„Gut, dass Bund und Länder die Gelder kurzfristig auf den Weg gebracht haben“, sagte Onay vor einer Auswahl an Schülern und Lehrern. „Und wir geben die gesamte Summe auch aus.“ 2,6 Millionen Euro hat die Stadt aus dem Pakt zugeteilt bekommen – davon werden 7577 Tablets angeschafft, die nach und nach an die hannoverschen Schulen verteilt werden. „Hier gut aufgestellt zu sein, ist in Zeiten der Covid-19-Pandemie besonders wichtig“, so Onay.

Geräte auch für Klausuren geeignet

Vor allem Schüler, deren Eltern sich selbst keine Tablets leisten können, bekommen in den Genuss der Ipads. Die Verteilung übernehmen die Schulen vor Ort. In der IGS Linden sind das 370 Schüler. „Damit haben alle unser 1400 Schüler nun ein eigenes, oder von der Stadt geliehenes Tablet“, freute sich Schulleiter Tobias Langer, der die Tablets mit Schulsprecher Tobias Wolf entgegennahm.

Geräte, die laut Stadt die pädagogischen Anforderungen des Medienentwicklungsplans erfüllen und auch für den Einsatz bei Klausuren geeignet sind. Sie bleiben in dem Besitz der Stadt und werden – mit einer „Kindersicherung“ versehen – an die Schüler verliehen. Ob für ein Jahr, oder die gesamte Schulzeit, entscheide die Schule in Absprache mit den Schülern und ihren Eltern.

„Wer wird Millionär?“ für den Deutschunterricht

In einer Pilotphase wurden bereits Schüler und Lehrer für den Umgang mit den Geräten geschult. Was man damit so alles machen kann, zeigten sie dem Oberbürgermeister: Etwa Roboter steuern, ein Wer-wird-Millionär-Quiz über eine Deutsch-Pflichtlektüre (mit Lehrer-Joker!), oder Referats-Präsentationen, die aus einem Nachrichtenstudio zu kommen scheinen.

Die übrigen angeschafften Geräte für Hannovers Schulen werden übrigens innerhalb der nächsten sechs Wochen verteilt. Berücksichtigt werden vor allem Schüler, die Ansprüche nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) haben.

