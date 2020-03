Stadt verlegt Feuerwerkswettbewerb in den Oktober

Hannover

Im Mai und Juni wird das nichts mehr: Die Stadt Hannover hat die Termine für den diesjährigen Feuerwerkswettbewerb wegen der Corona-Krise auf Oktober verlegt.

Die aktuellen Termine und Teams des 30. Internationalen Feuerwerkswettbewerbs in der Übersicht: 22.08.2020: Europa, Pirotecnia Europlá 05.09.2020: Afrika, Fireworks for Africa 19.09.2020: Amerika, Fuegos Artificiales Júpiter Neuer Termin: 10.10.2020 Australien, Skylighter Fireworx (bisheriger Termin: 23.05.2020) Neuer Termin: 24.10.2020 Asien, Vulcan Display Fireworks (bisheriger Termin: 06.06.2020) Damit startet der Wettbewerb, vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Coronavirus-Pandemie, in diesem Jahr am 22.08.2020 in seine 30. Ausgabe.

Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der HVG, dazu: „Wir werden die Anzahl der Tickets von sonst 11.000 auf vorläufig 9.000 Stück pro Termin begrenzen. Damit erreichen wir einen größeren Abstand zwischen den Gästen im Großen Garten. Ich hoffe, wir sehen uns in den Herrenhäuser Gärten bei den damit schon jetzt zum Teil fast ausverkauften Wettbewerbsterminen.“

Tickets:

Die bereits gekauften Tickets behalten für die verschobenen Termine ihre Gültigkeit. Karteninhaber, die über den Online-Shop von www.visit-hannover.com/feuerwerk > ihre Tickets gekauft haben und diese nun zurück geben möchten, können sich per E-Mail an: rueckgabe@hannover-tourismus.de > wenden. Die HVG arbeitet gerade gemeinsam mit den Vorverkaufsstellen an der Abwicklung der Kartenrückgabe über die dort gekauften Tickets. Die HVG bittet bezüglich des genauen Ablaufs um etwas Geduld und Verständnis und wird schnellstmöglich darüber informieren.

Von NP