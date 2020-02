„Little Home“: Stadt vergleicht sich mit Obdachloser

HANNOVER

Es ist drei Quadratmeter groß, besteht aus Spannholz-Platten (Materialwert 1000 Euro). Die öffentliche Aufmerksamkeit der „Little Homes“ („Kleines Heim“) steht in keinem Verhältnis zu Größe und Wert der Notunterkunft für Obdachlose.

Vorläufiger Höhepunkt der Debatte über Sinn und Unsinn dieser Unterkünfte war am Mittwoch im Verwaltungsgericht Hannover. Die obdachlose Erika H. hatte gegen die Entfernung ihres Zuhauses im Roncallihof (Ricklingen) geklagt. Die Hütte stand in einer Parkbucht, also im Verkehrsraum. Deshalb habe die Stadt mit der Entfernung der Bude rechtmäßig gehandelt, stellte Richter Michael Ufer fest.

Vergleich zwischen Stadt und Obdachloser

Doch er hatte nicht mit Erika H. gerechnet. Die Klägerin fabulierte mehr als eine halbe Stunde über „Nazi-Diktatur“, „Zwangsprostitution“ und „Willkür im Job-Center“. Die Unterbringung von vier schwer kranken Obdachlosen auf 30 Quadratmetern bezeichnete sie als „ Folter“. Und: Die Medien und Sven Lüddecke (Vorsitzender von Little Home) verfolgten sie.

Nicht geduldet: Die Stadt ließ die Bude, in der Erika H. lebte, abtransportieren. Ihr Zuhause stand im öffentlichen Verkehrsraum. Quelle: Zimmer

Auch ihre Ausführungen zur Diskriminierung von Obdachlosen und die rechtlichen Frage standen in keinem vernünftigen Verhältnis zum simplen Rechtsstreit. Richter Ufer konnte nur mit Mühe die streitbare Frau zu einem Vergleich bewegen: Die Stadt bewahrt noch bis 31. Mai kostenlos die Hütte auf dem Bauhof Burg auf. Wenn die Klägerin bis dahin eine geeignete Stellfläche finde, werde das Häuschen kostenlos dorthin transportiert.

Little-Home in Hannover gescheitert

Little-Home-Chef Lüddecke konnte über die Äußerungen der Obdachlosen nur den Kopf schütteln. „Ihre Vorwürfe gegen mich sind haltlos.“ Man habe einen Platz für sie in Vinnhorst gehabt. Es habe sogar das Angebot für ein WG-Zimmer gegeben, doch die Frau habe alles abgelehnt.

Stand jetzt ist das Little-Home-Projekt in Hannover gescheitert. Auch die beiden anderen Hütten befinden sich auf dem Bauhof in Burg. Die Stadt hatte auch diese beiden Buden aus dem öffentlichen Raum entfernen müssen. Und am Mittwoch hat Lüddecke eine Niederlage vor dem Amtsgericht erlitten. Er darf nicht behaupten, dass der Chef der Obdachlosen-Hilfe Hannover Spendenbetrug begangen habe. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft verliefen im Sande. Und Lüddecke konnte vor dem Amtsgericht nicht erklären, weshalb er die Behauptung aufgestellt hatte.

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel