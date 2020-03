Stadt unterstützt Wirtschaft mit zehn Millionen Euro

Hannover

„Die Corona-Krise hat Hannovers Wirtschaft sehr stark und empfindlich getroffen.“ Das war der erste Satz von OB Belit Onay in einer Telefonkonferenz. Mit den Dezernentenkollegen und dem Ampelbündnis hat sich der Verwaltungschef auf einen Rettungsschirm verständigt. Zehn Millionen Euro sollen unbürokratisch und rasch an Unternehmer und Freiberufler gehen.

Überall, so Onay (in häuslicher Quarantäne nach positivem Corona-Test), seien Läden geschlossen. Aufträge, Umsätze und Gewinne brechen weg, Lieferketten seien unterbrochen. Viele Betriebe hätten sich für Kurzarbeit entscheiden müssen, und die Firmenchefs erlebten existenzielle Not.

Rat muss Förderprogramm beschließen

Branchenübergreifend will die Stadt hier ansässigen Unternehmen und Freiberuflern helfen. Der Rat soll in seiner für Donnerstag geplanten Sitzung ein Förderprogramm in Höhe von zehn Millionen Euro beschließen. Dazu ist eine Eilentscheidung notwendig.

„Unser Ziel ist, schnell und unbürokratisch gerade denen zu helfen, die zur Existenzerhaltung nicht auf Zuschüsse, Förderungen, Kredite anderer warten können“, sagt Onay. Die besonderen Anstrengungen im städtischen Haushalt seien etwas Besonderes. Darüber hat er lokale Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und weitere Institutionen am Mittwochnachmittag informiert.

Ein Baustein für den Weg aus der Krise

„Mit diesem Programm schaffen wir einen Baustein, um zusätzlich zu Beratung und Begleitung durch unsere Wirtschaftsförderung in dieser Krise zu helfen“, sagt Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette. Unter der E-Mail-Adresse coronahilfe@hannoverimpuls.de können sich Unternehmen an die Beratungsstelle der Wirtschaftsförderung wenden. „23 Kollegen stehen allein dort zur Beratung bereit.“

„In erster Linie sind Bund und Land aufgefordert, die Wirtschaft in der Corona-Krise zu unterstützen“, findet Stadtkämmerer Axel von der Ohe. Eine Kommune gerate schnell an die Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. „Aber wir sind bereit, in erheblichem Maß und mit ungewöhnlichen Ansätzen für den Zusammenhalt in der Stadt einzustehen. Ein Hilfsprogramm in Höhe von zehn Millionen Euro ist ohne Frage eine zusätzliche Belastung für den städtischen Haushalt – noch mehr aber ist es eine Investition in die Zukunft.

Zuschuss ist einmalig

Unabhängig davon, ob sie auch bei anderen Institutionen Unterstützung beantragt haben, können Unternehmen und Freiberufler einen einmaligen Zuschuss beantragen. Das gilt für Betriebe mit Sitz in Hannover mit einem oder bis zu 250 Beschäftigten. Sie müssen nachweisen, dass sie infolge der Corona-Pandemie (also nach dem 9. März) in eine Existenz gefährdende, wirtschaftliche Schieflage oder in massive Liquiditätsengpässe geraten sind.

„Unternehmen werden mehrere Hilfen benötigen“, ahnt von der Ohe. Der städtische Rettungsschirm funktioniere nach dem Windhundprinzip und werde, weil wahrscheinlich gefragt gerade bei kleineren Betrieben, für 2000 bis 2200 Fällen reichen. Man müsse also schnell einen Antrag stellen. Noch am selben Tag oder spätestens am Tag danach werde ein Mitarbeiter der Verwaltung oder von Hannover Impuls Kontakt aufnehmen.

Die Förderung wird gezahlt in Form einer Staffel. Für bis zu fünf Erwerbstätige 3000 Euro, bis zu zehn Erwerbstätige 5000 Euro, bis zu 50 Erwerbstätige 15.000 Euro und bis zu 250 Erwerbstätige 30.000 Euro. Zuständig für die Prüfung des Antrags, die Bewilligung und Auszahlung der Zuschüsse sowie die Verwendungsnachweisprüfung ist der Fachbereich Finanzen der Stadt. Anträge sind bis spätestens 30. April online an den Fachbereich Finanzen zu richten. Antragsformulare sind kurzfristig auf der Internet-Seite der Landeshauptstadt Hannover abrufbar.

Von der Ohe erinnert in dem Zusammenhang auch daran, dass die Stadt Vollstreckungsverfahren für Unternehmen aussetzt. Die Gewerbesteuervorauszahlungen werden angepasst, sofern sich ein Steuerpflichtiger meldet. „Am besten gleich bei uns und nicht beim Finanzamt“, so der Stadtkämmerer. So sei rasche Hilfe sicher.

Von Vera König