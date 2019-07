Hannover

Neue Verkehrszeichen an der Pferdeturmkreuzung – keine kleine Operation. Für die Bauarbeiten muss die Hans-Böckler-Allee stadtauswärts ab Clausewitzstraße gesperrt werden. Die Bauarbeiter rücken am Samstagabend an und ackern die Nacht durch.

Autofahrer müssen sich zwischen 21 Uhr und 10 Uhr am Sonntag eine andere Route suchen. Die Stadt empfiehlt die Umleitung über Bischofsholer Damm und Schnellweg.

Die Pferdeturmkreuzung bekommt eine neue Schilderbrücke im Zuge des Ausbaus der Hans-Böckler-Allee. Das Fundament dafür wurde bereits gegossen.

Von Fabian Mast