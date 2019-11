Stadt soll mit Lärmblitzern gegen Autoposer vorgehen

Hannover

In Paris läuft schon ein Test. Nun soll auch die Stadt Hannover mit Lärmblitzern gegen Autoposer vorgehen, die vor allem nachts im Innenstadtbereich eine Belastung für Anwohner sind. Einen entsprechenden Antrag hat das Ampelbündnis am Mittwoch im Bauausschuss vorgelegt und dafür auch die Zustimmung der anderen Parteien bekommen. Die Verwaltung soll prüfen, ob die Lärmblitzer auch eine Option für Hannover sein könnten sowie einen Modellversuch starten, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen das zulassen sollten.

Paris testet 40 Lärmblitzer. Mit Richtmikrofonen sollen sie ermitteln, wie laut Fahrzeuge sind. Per Kamera sollen dann die Verursacher von Lärmverstößen ermittelt werden. Bestraft wird in Paris noch nicht. Zunächst sollen Techniker herausfinden, wie zuverlässig die Daten sind, die die Geräte liefern. 2020 könnten Besitzer besonders lauter Fahrzeuge oder Motorräder jedoch zur Kasse gebeten werden.

FDP warnt vor Verlagerung der Szene zum Maschsee

Probleme mit PS-Protzern sieht die Ampel vor allem in den innenstadtnahen Wohnquartieren rund um das Steintor. „Aber die Szene hat sich mittlerweile auch zum Rudolf-von-Bennigsen-Ufer am Maschsee verlagert. Gerade nachts geht es da richtig ab“, berichtete FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. „Mit der Autoposerei muss Schluss sein“, forderte er.

„Das Problem ist sehr reell. Wir wollen dem Einhalt gebieten“, sagte auch CDU-Verkehrsexperte Felix Semper. Er hält die Messung allerdings „für schwierig, weil sich die Lärmquelle bewegt“. Dennoch will auch die CDU, dass die Stadt prüfen sollte, ob Lärmblitzer helfen können, das Problem zu lösen. Lars Kelich, baupolitischer Sprecher der SPD, erhofft sich davon zusätzlich den Effekt, „dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen besser eingehalten werden“.

Nur geringe Bußgelder für Verstöße

Zwar macht die Polizei regelmäßig größere Schwerpunktkontrollen, um verdächtige Fahrzeuge genauer unter die Lupe zu nehmen. Im Sommer berichtete sie der NP, dass es vor allem an Wochenenden und im innerstädtischen Bereich zu Problemen komme. „Hochklassige, PS-starke Autos“ würden „gern präsentiert“, indem durch das Aufheulenlassen des Motors und unnötig starke Beschleunigung Lärm verursacht werde. Auch verbotene Veränderungen an Technik und Bauart solcher Fahrzeuge stellten die Beamten „bei Kontrollen immer wieder fest“, so die Polizei. Sie schult deshalb gezielt Mitarbeiter, damit diese illegale Umbauten erkennen können.

Oft allerdings stoßen die Behörden an ihre Grenzen. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt im besonders betroffenen Bezirksrat Mitte berichtet, dass Umbauten oft legal seien, weil sie vom Kraftfahrtbundesamt genehmigt wurden oder nachträglich von Dekra- oder TÜV-Prüfern als zulässig bewertet würden. Nur, wenn diese illegal sind, drohen den Autoposern höhere Strafen. Ansonsten sind diese wenig abschreckend. Für die Belästigung anderer durch den unnötigen Ausstoß von Lärm oder Abgasen werden laut Bußgeldkatalog gerade einmal zehn Euro fällig. „Darüber lachen die nur“, kritisierte CDU-Mann Semper und sieht auch den Bundesgesetzgeber in der Pflicht.

Lesen Sie auch:

Von Christian Bohnenkamp