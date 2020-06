HANNOVER

Die Stadt beschleunigt an den Schulen das digitale Arbeiten mit Tablets. Bis 2024 sollen so viele Schulen wie möglich damit arbeiten, hat der Schulausschuss am Mittwoch beschlossen. Der Haken: Die Geräte müssen die Eltern entweder kaufen oder mieten. Unterstützung bekommen nur Hartz-IV-Haushalte oder Familien mit Geschwisterkindern. Drei Millionen Euro stehen der Schulverwaltung für die digitalen Endgeräte zur Verfügung – sie will die Stadt in erster Linie an bedürftige Kinder ausgeben, so die Meinung in der Schulverwaltung.

Nach Informationen der Stadt haben sich inzwischen 46 weitere Schulen an das Lernportal www.schulen-hannover.de anschließen lassen – auch, damit die Kinder in der aktuellen Corona-Pandemie von zu Hause arbeiten können, wenn sie nicht am Präsenzunterricht an ihren Schulen teilnehmen können. Um das Portal nutzen zu können, brauchen die Schulen einen Internetanschluss. Den haben sie alle in Hannover.

Eltern zahlen 500 Euro sofort oder zwölf Euro Miete im Monat

Weiterer Baustein beim sogenannten „ Digitalpakt“: Schulen sollen ab Sommer die eingesetzten Tablets in das Mobile Device Management (MDM) der Stadt integrieren können, um so einen Einstieg ins mobile Lernen zu ermöglichen. Dabei handelt es sich um eine Software für Schulen und Lehrbetriebe, mit der Tablets und Smartphones sowie Apps, also Handy-Kleinprogramme, und andere Inhalte einfach gesteuert und kontrolliert werden können. Wichtig: Damit die Schüler auf den Mobilgeräten nur die für den Unterricht benötigten Funktionen benutzen, können über das Managementsystem bestimmte Apps oder Funktionen gezielt deaktiviert werden. Für das MDM benötigen die Schulen neben dem Internetanschluss ein eigenes, leistungsfähiges WLAN.

Aber: Die Tablets müssen die Eltern kaufen. Entweder, indem sie rund 500 Euro sofort bezahlen oder sie für rund zwölf Euro im Monat mieten. Für Kinder aus Hartz-IV-Familien übernimmt die Stadt 60 Prozent der Mietkosten. Wer mehrere Schulkinder an einer Schule hat, die am Medienentwicklungsprogramm teilnimmt, bekommt ab dem zweiten Kind 40 Prozent der Mietkosten oder des Sofortkaufs erstattet, so die Stadtverwaltung. Das städtische Pilotprogramm zum digitalen Lernen, das seit 2016 von zunächst sechs Schulen getestet worden war, soll zudem nach und nach auf alle Schulen ausgeweitet werden.

CDU : „Art und Weise entspricht nicht unseren Erwartungen“

In diesem Jahr sollen es die Grundschule Am Welfenplatz, die Otfried-Preußler-Schule, das Gymnasium Limmer, die Goetheschule, die Ricarda-Huch-Schule und die Leonore-Goldschmidt-Schule sein. Zudem sollen an den sechs bisherigen Pilotschulen – Gerhart-Hauptmann-Realschule, die IGS Linden, die Helene-Lange-Schule, die Humboldtschule und die Käthe-Kollwitz-Schule – alle Schüler Tablets bekommen. Bislang arbeiten dort nur einzelne Klassen oder Jahrgänge digital. Doch ob das tatsächlich so kommt, entscheidet sich erst in der kommenden Woche, wenn der Rat den Digitalpakt final verabschiedet. Am Mittwoch kam zunächst der Antrag der Elternvertreter durch, dass alle Schulen umgerüstet werden und nicht nur ein paar ausgewählte.

Die bisherige Vorgehensweise bleibt in der politischen Schullandschaft nämlich nicht unwidersprochen. Lehrervertreter und CDU kritisieren, dass die Schulverwaltung in erster Linie Schulen ausgesucht habe, die aufgrund von baulichen Modernisierungen leichter an die technische Infrastruktur angeschlossen werden können. Schulen etwa in sozialen Brennpunkten, die Digital-Angebote besonders nötig hätten, blieben außen vor. CDU-Schulpolitikerin Stefanie Matz im Schulausschuss am Mittwoch außerdem: „Die Art und Weise der Umsetzung entspricht nicht unseren Erwartungen. Wir wünschen uns, dass die Schulen über die Verwendung des Geldes selber bestimmen, wenn sie ein eigenes Medienkonzept entwickelt haben.“

20 Millionen Euro für Digitaloffensive an Hannovers Schulen

Die CDU meint damit die Finanzierung der Digitaloffensive durch die Stadt über den Digitalpakt des Bundes: Den Schulen stehen jeweils 30.000 Euro zur Verfügung sowie ein Sockelbetrag von insgesamt 17 Millionen Euro, den die Stadt eigenverantwortlich verteilen kann, zusammen also etwa 20 Millionen Euro. Die CDU hatte hier die Schulverwaltung schon in der vorangegangenen Sitzung recht deutlich kritisiert: „Wie und wann will die Schulverwaltung diese Gelder verteilen? Nach welchen Kriterien?“, fragt Schulpolitikerin Matz. Drei Workshops habe es gegeben, in denen Mitglieder des Schulausschusses, Lehrer und Elternvertreter vieler hannoverschen Schulen sowie weitere Experten die Umsetzung der Förderrichtlinie „ Digitalpakt Schule“ für Hannover diskutiert hätten. Unklar bleibe, so Matz weiter, ob und wenn ja, wie die erarbeiteten Ergebnisse umgesetzt werden sollen. Auch Grünen-Schulpolitikerin Silvia Klingenburg merkte an, dass sich nichts wiederfinde, was man in den vorangegangenen Workshops zum Digitalpakt erarbeitet habe.

