Stadt Hannover richtet Elterngeld-Hotline ein

Hannover

Dem Rückstau bei den Elterngeldanträgen hat Hannovers OB Belit Onay den Kampf angesagt. Am Mittwoch geht sogar eine Elterngeld-Hotline an den Start – an fünf Tagen in der Woche können junge Eltern hier ihre Fragen zur nicht immer ganz unkomplizierten Antragsstellung loswerden.

Für Auskünfte zum Thema Elterngeld ist die Hotline ab dem 27. Mai montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Unter der Telefonnummer 168-46262 gibt es allgemeine Informationen zur Antragsstellung, etwa wo Anträge erhältlich sind und abgegeben werden können und welche Dokumente grundsätzlich benötigt werden, um einen Elterngeldantrag zu stellen.

Anzeige

Zusätzlich stehen montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr Mitarbeiter der Elterngeldstelle des Fachbereiches Jugend und Familie zur Verfügung, um verbindliche Auskünfte zum Bearbeitungsstand und weiteren Fragen rund um die Anträge zu geben.

Weitere NP+ Artikel

Trotz verstärkter Bemühungen der Stadt liegt der Bearbeitungsrückstand von Elterngeldanträgen derzeit bei 1.072 Anträgen für 722 Neugeborene. Die Bearbeitungsdauer eines Antrages auf Elterngeld liegt bei 57 Tagen. Vor wenigen Tagen hatte OB Onay das Ziel geäußert, dass der Bearbeitungszeitraum künftig nicht mehr als 30 Tage beanspruchen soll. Er gehe davon aus, dass der Antragsstau bis zum Sommer abgearbeitet sein wird.

Im vergangenen Jahr hatten Eltern bis zu fünf Monaten auf die Bearbeitung ihres Antrags und damit auf ihr zustehendes Geld warten müssen. Die Stadt hatte das mit erheblichem Personalmangel begründet. Mehrfach wurde die Elterngeldstelle daraufhin für die Öffentlichkeit geschlossen – zuletzt coronabedingt sogar für sieben Wochen – um den Stau ungestört abarbeiten zu können.

Lesen Sie auch

Von Simon Polreich