Die Kritik war scharf, der Protest der Schüler der Südstädter Otfried-Preußler-Schule Anfang Oktober vor dem Neuen Rathaus laut und er hat ganz offensichtlich Eindruck hinterlassen: Denn die Stadt Hannover rudert zurück und revidiert ihre Entscheidung zum sogenannten Poolmodell für die Schulbegleiter an der Grundschule. Dieses hatte die Stadt überraschend zum Schuljahr 2019/2020 gekündigt, da es sich nicht bewährt habe, so die Begründung. Eltern, Schulleitung sowie die Region Hannover, die das Pool-Modell für Schulassistenten entwickelt hat, zeigten hingegen Unverständnis für das Vorgehen der Stadt.

Wie die NP jetzt erfuhr, hat die Verwaltung bereits in der vergangenen Woche gemeinsam mit der Region, der Grundschule und den Eltern einen Weg gefunden, „rechtskonform und ohne den individuellen Rechtsanspruch auf Schulassistenz zu verletzen, ein entsprechendes Pool-Modell zu entwickeln“, bestätigte die Stadt am Freitag.

Neues Pool-Modell soll schon am 1. Dezember starten

Das neue Modell soll bereits am 1. Dezember starten – sofern die Ratsgremien im nächsten Jugendhilfeausschuss am 23. November der Drucksache zustimmen. Neu an dem nun vorgeschlagenen Modell ist, dass die Rechtskreise des SGB VIII und des SGB IX zusammengeführt werden können. Das heißt konkret, dass auf der Grundlage des gutachterlich festgestellten Hilfebedarfs ein Träger entsprechende Fachkräfte gemeinsam einsetzen und je nach festgestelltem Hilfebedarf auch eine Betreuung in einem Verhältnis von eins zu zwei oder eins zu drei erfolgen kann.

Gelebte Praxis wird auf rechtlich sichere Füße gestellt

Im Grunde wird damit die an der Otfried-Preußler-Schule seit Jahren gelebte Praxis auf rechtlich sichere Füße gestellt. So war es vor allem das Pool-Modell, das die Jury des Deutschen Schulpreises bewogen hatte, die Otfried-Preußler-Schule Ende September zur besten Schule Deutschlands zu küren, weil hier die Inklusion vorbildlich gelebt werde. Die Schulassistenten arbeiten an der Grundschule in einem Pool zusammen und sind nicht wie sonst üblich für ein einzelnes Kind zuständig.

Im Schulalltag hat das gleich mehrere Vorteile: So kann etwa im Krankheitsfall eine Vertretungskraft einspringen, zudem sei nicht gleich offensichtlich, welches Kind in der Klasse einen Schulassistenten brauche und welches nicht. Das reduziere Stigmatisierung im Unterrichtsalltag und treibe Teilhabe voran, so die Region. Finanziert wurden die Begleiter bisher aus zwei verschiedenen Töpfen: Hat ein Schüler sozial-emotionale Defizite zahlt das Jugendamt der Stadt, bei Kindern mit geistiger Behinderung, etwa dem Downsyndrom, ist es das Sozialamt.

Dezernentin erkennt Wert des Pool-Modells für Inklusion an

Wie die NP aus Teilnehmerkreisen der Gespräche erfuhr, begründete Hannovers Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski die Rückkehr zum Poolmodell damit, dass man verstanden habe, welchen Wert der Pool für eine inklusiv arbeitende Schule hätte. Zudem habe die Dezernentin im Gespräch immer wieder betont, dass sie sehr beeindruckt von den Schülern der Otfried-Preußler-Schule sei. Gestern sagte sie: „Ich freue mich, dass wir einen Weg gefunden haben, das von Schule und Eltern favorisierte Poolmodell anbieten zu können.“

Oberbürgermeister Belit Onay begrüßt, dass nun ein Poolmodell in greifbare Nähe gerückt ist: „Die Verbesserung und Sicherung der Teilhabechancen aller Kinder ist mir ein sehr wichtiges Anliegen. Wir müssen als Stadt alles daransetzen, die vielen Hürden der Inklusion zu überwinden und immer wieder neue Wege beschreiten.“

Freude an Otfried-Preußler-Schule ist groß

Auch an der Otfried-Preußler-Schule ist die Freude über die Entscheidung der Stadt groß. Bente von der Heide, deren Sohn Henri das Downsyndrom hat und in die 3. Klasse geht, sagte: „Wir freuen uns wirklich sehr und sind total erleichtert. Nun ist zum einen die Vertretung wieder geregelt, aber auch die flexible Einteilung der Schulbegleiterinnen in der Schule. Unser Sohn bekommt damit die Möglichkeit, etwa in den Lernzeiten, mit einer vertrauten Betreuung auch mal wieder 1:1 zu arbeiten.“ Ihr Mann Ralf bedauert: „Auch wenn wir uns über die Wiedereinführung eines Poolmodells freuen, bedauern wir, dass es so lange gedauert hat, bis die Verwaltung sich bewegt hat.“

