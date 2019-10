Stadt lässt an der Drogenmeile aufräumen

Hannover

Bänke und mehr Grün – so wünscht sich Sozialarbeiter Harry Schulz die Drogenmeile hinter dem Hauptbahnhof. Mit dem Vorschlag meldete er sich als interessierter Bürger in der Sitzung des Sozialausschusses. Dessen Mitglieder vernahmen darauf, dass die Stadt längst an einer Verbesserung für die Lage am Drogenkonsumraum „Stellwerk“ arbeitet.

Tägliche Reinigung geplant

Dezernatsübergreifend und in enger Absprache mit der Polizei würden Lösungen gesucht, berichtete Dezernentin Konstanze Beckedorf. Erste Erfolge kann der städtische Drogenbeauftragte Frank Woike schon nennen: Der Platz an der Fernroder Straße soll künftig täglich gereinigt werden. Die Verwaltung lässt Müllbehälter aufstellen und will für Beleuchtung sorgen. Woike: „Derzeit ist es um sechs Uhr abends da duster.“

Anwohner hatten wiederholt beklagt, dass vor dem Stellwerk täglich bis zu 200 Junkies, Trinker und Obdachlose campieren – und Süchtige sich in aller Öffentlichkeit Betäubungsmittel spritzen. Nachdem Michael Kahler, Chef des dort ansässigen Modelleisenbahnvereins Hannover, von einem Süchtigen bespuckt wurde, hatte der Verein vorübergehend den Betrieb eingestellt. Inzwischen treffen sich die Mitglieder wieder in ihrem Clubheim in den Räumen des Bahnsozialwerks an der Fernroder Straße.

Matratzen werden weggeräumt

„50 bis 60 Prozent der Menschen in dieser Szene sind obdachlos“, berichtete Woike. Man versuche, sie mit aufsuchender Sozialarbeit zu erreichen, werde auch für Wetterschutz sorgen. Aber der Kurs, die Szene nicht verdrängen zu wollen, hat Grenzen. Die Stadt will kein Lagern auf der Drogenmeile dulden. „Matratzen und Strandmuscheln werden sofort entfernt.“

Von Vera König