Corona: Stadt erweitert Anmeldetermine an weiterführenden Schulen

Um angesichts der Corona-Pandemie den Andrang zu entzerren, hat die Landeshauptstadt die Anmeldezeiträume für die fünften Klassen an weiterführenden Schulen erweitert. An Integrierten Gesamtschulen (IGS) können Eltern angehende Fünftklässler vom 6. bis zum 12. Mai anmelden, an Haupt- Real- und Oberschulen sowie an Gymnasien vom 10. bis zum 16. Mai. Da die Schulen individuelle Regelungen zum Verfahren treffen werden, sollten sie sich jedoch unbedingt vorab auf der Homepage der jeweiligen Schule informieren.

Um das Infektionsrisiko zu minimieren, bittet die Stadt zudem „dringend“ darum, während der Anmeldung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auch auf individuelle Beratungen soll in diesem Jahr möglichst verzichtet werden. Bei der Anmeldung sind die Originalzeugnisse vorzulegen. Ebenso sollten sich Eltern mit ihren Kindern bereits Gedanken über alternative Schulen der gleichen Schulform gemacht haben, um diese als Zweit- oder Drittwunsch benennen zu können.

Zeitpunkt der Anmeldung nicht relevant

Die Stadt weist darauf hin, dass für Vergabe der Plätze ausschließlich die gesetzlichen Bestimmungen gelten. An welchem Tag die Anmeldung innerhalb des vorgegebenen Zeitraums erfolgt, sei nicht relevant. Eine Entscheidung werde erst nach der letzten Anmeldung beziehungsweise im Rahmen der Verteilerkonferenzen getroffen.

