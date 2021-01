Stadt Hannover zählt mehr Radfahrer – welchen Einfluss hatte Corona?

Hannover

Der Radverkehr in Hannover befindet sich messbar im Aufschwung. Die Stadt hat an ihren Zählstellen einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Laut einer aktuellen Auswertung, die Verkehrsplaner Tim Gerstenberger am Mittwoch im Bauausschuss vorgestellt hat, wurden 2020 immerhin 16 Prozent mehr Radfahrer gezählt als 2017. Die erst im Mai 2019 in Betrieb genommene neue Zählstelle an der Justus-Garten-Brücke in Linden nicht mitgerechnet, hat der Radverkehr 2020 im Vergleich zu 2019 um fünf Prozent zugenommen. Einen „klar positiven Trend“ sieht Gerstenberger.

Insgesamt passierten die zehn Zählstationen in 2020 rund 12,5 Millionen Radfahrer, inklusiver der Justus-Garten-Brücke, die Spitzenreiter mit 1,4 Millionen Radfahrern war . Dabei litt auch der Radverkehr zunächst unter dem Lockdown im Frühjahr. Weil viele zuhause blieben und die Mobilität insgesamt deutlich abnahm, lagen die Zahlen im Februar, März und April deutlich unter denen des Vorjahres. Von Mai bis November wurden dafür allerdings deutlich mehr Radfahrer gezählt als in den Vergleichsmonaten des Vorjahres. Erst im Dezember war wieder ein leichtes Minus zu verzeichnen, vermutlich eine Folge des erneuten Lockdowns.

Anzeige

Corona: Schülerverkehr bricht ein – mehr Freizeitradfahrer

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie verdeutlicht aber auch eine Detailanalyse der Daten. An der Zählstelle am Maschsee machte sich massiv das Fehlen des Schülerverkehrs über Monate bemerkbar. Erst als die Schulen nach den Sommerferien wieder öffneten, war dort in den Morgenstunden wieder viel los.

Umso beliebter war der Maschsee dafür jeweils am Nachmittag sowie in den frühen Abendstunden. Wohl auch aufgrund fehlender Freizeitaktivitäten steuerten diesen viele mit dem Fahrrad an. Generell verzeichnete die Stadt eine Zunahme auf Freizeitrouten, während die Zählstellen an Hauptverkehrsstraßen oft nicht das Niveau des Vorjahres erreichten. Zwar erholte sich der Berufsverkehr nach dem Lockdown, viele arbeiteten dennoch weiter von zuhause und hatten deshalb seltener Wege zur Arbeit und zurück zu absolvieren.

Wie nachhaltig ist der Positiv-Trend beim Radverkehr ?

Der Monat mit dem stärksten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr war der September. In diesen Monat fiel auch der mit 66.000 gezählten Fahrrädern stärkste Tag des Jahres überhaupt. Laut Stadt lag das daran, dass am 29. September die Üstra streikte und gleichzeitig günstige Wetterbedingungen herrschten. Generell führten auch viele Schönwettertage im September, Oktober und November zu einem spürbaren Plus in diesen Monaten.

Wie nachhaltig der Zuwachs im Radverkehr ist, wird aber wohl erst die Zukunft zeigen. Gut möglich, dass viele, die umweltfreundliche Verkehrsmittel bevorzugen oder sich kein Auto leisten können oder wollen, wegen der Corona-Ansteckungsgefahr von der Üstra auf das Rad gewechselt sind. Laut Planer Gerstenberger lässt sich eine „Flucht aus dem ÖPNV“ zumindest aus den vorliegenden Daten „nicht herauslesen“. Laut einer Studie der Leibniz Universität zum Mobilitätsverhalten während der Pandemie, die sich auf Umfragen stützt, sagten allerdings 30 Prozent der Befragten, die sich selbst als sehr umweltbewusst einordneten, dass sie verstärkt das Fahrrad genutzt hätten. 23 Prozent saßen öfter im Auto.

Unklar ist auch, in welchem Umfang tatsächlich der Anteil des Radverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen zugenommen hat. Laut Gerstenberger muss bei der Bewertung des Zuwachses auch berücksichtigt werden, dass gleichzeitig die Einwohnerzahl Hannovers zugenommen hat. Offiziell war zuletzt Ende 2018 eine Stagnation des Radverkehrsanteils in Hannover bei 19 Prozent festgestellt worden. Die Stadt hatte sich eigentlich vorgenommen, 25 Prozent bis 2025 zu schaffen. Der grüne Oberbürgermeister Belit Onay hat nach seiner Wahl einen Radverkehrsanteil von 30 bis 40 Prozent bis 2030 als neues Ziel ausgegeben.

Neben den Zählstellen greift die Stadt auch auf Daten der Fahrrad-App Bike Citizen zurück, mit der Radfahrer ihre Touren aufzeichnen. Zwar sind die Daten noch aufgrund zu geringer Nutzermengen statistisch unsicher. Trends und bevorzugte Strecken lassen sich jedoch bereits ablesen. CDU-Verkehrsexperte Felix Semper bemängelte im Bauausschuss, dass die ausgewählte Route Richtung Bothfeld nicht den tatsächlichen Vorzügen der Radfahrer entspreche. Radverkehrsplaner Gerstenberger versprach: „Wir gehen nicht den Weg des geringsten Widerstandes“. Die Daten würden bei den Planungen berücksichtigt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Radschnellweg Richtung Lehrte verzögert sich weiter

In 2021 will die Stadt neben der Strecke nach Bothfeld auch die Veloroute nach Laatzen umsetzen, die dann auf Laatzener Gebiet fortgeführt werden soll. Probleme macht allerdings immer noch der Radschnellweg Richtung Lehrte. Baustart für das Vorhaben sollte eigentlich schon in 2019 sein. Dann sollte es im Herbst 2020 klappen, mittlerweile geht die Stadt von einem Baustart nicht vor Frühjahr oder Sommer 2021 aus. Das Land hat immer noch nicht die Fördermittel genehmigt, mit denen das Vorhaben zum großen Teil finanziert werden soll.

„Die Standards sind sehr hoch. Da tun sich alle Kommunen schwer mit“, erklärt Tiefbauamtschef Andreas Bode. In einer dicht bebauten Großstadt sei die geforderte Breite von vier Metern oft „schwierig umzusetzen“. Deshalb müsse man „gewisse Kompromisse machen“. Das Ziel sei, „ein gutes Angebot zu machen“. Es sei allerdings „besser, etwas weniger zu machen, als es gar nicht zu machen“. Planerisch sei der Radschnellweg abgeschlossen. Es könne allerdings sein, dass das Land noch Nachbesserungen fordere.

Von Christian Bohnenkamp