Stadt Hannover wirbt der Region Spitzenbeamtin ab

Hannover

Zuhal Karakas wird am 1. Februar neue Leiterin des städtischen Fachbereichs Öffentliche Ordnung. Die 50-jährige Volljuristin tritt die Nachfolge von Angela Rühmann an, die diese Position seit August 2002 innehat und Ende Januar in den Ruhestand gehen wird.

Die Stadt hat Karakas der Region abgeworben. Seit September 2010 leitet sie dort den Fachbereich Öffentliche Sicherheit bei der Region Hannover. Zuvor arbeitete sie in der Regionsverwaltung rund sechseinhalb Jahre als Justitiarin im Service Recht. Die gebürtige Eldagsenerin ist verheiratet und hat zwei Kinder.

„Wir freuen uns, dass wir mit Zuhal Karakas eine erfahrene Führungskraft gewinnen konnten, die gerade in diesem Bereich eine große Expertise vorzuweisen hat“, so der Erste Stadtrat Axel von der Ohe. „Ihr Engagement bei der Weiterentwicklung des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit der Region Hannover und der dortigen Ausländerbehörde passt aus unserer Sicht hervorragend zu dem bereits eingeleiteten Kurs in ihrem zukünftigen Verantwortungsbereich.“

Über die Zusammenarbeit mit der scheidenden Fachbereichsleiterin sagt von der Ohe: „Mit Angela Rühmann geht eine ausgewiesene Verwaltungsmanagerin. Ich bin ihr sehr dankbar für das, was sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten für die Stadtverwaltung geleistet hat.“

Von Vera König