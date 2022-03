Stadt Hannover will fünf Hotels für Kriegsflüchtlinge anmieten

Hannover

Die Stadt Hannover will nun doch Hotels anmieten, um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine für mehrere Monate unterzubringen. „Wir werden fünf Hotels für den Rest des Jahres mieten“, sagte Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD) am Dienstag dieser Zeitung. Zudem prüft die Stadt, ob leer stehende Gebäude als Unterkunft hergerichtet werden können. „Wir müssen in Hannover voraussichtlich 10.000 Menschen aus der Ukraine unterbringen, das ist unsere Zielzahl“, führte Sozialdezernentin Sylvia Bruns (FDP) Anfang der Woche im Bezirksrat Nord aus. Bei der Vermittlung von Zimmern in Privatwohnungen bleibt die Verwaltung jedoch vorsichtig. „Wir können Frauen und Kinder nicht einfach so in unbekannte Wohnungen stecken“, betonte Bruns.

Hoteliers haben 1400 Betten angeboten

Die Hoteliers in Hannover hatten der Stadt bereits vor knapp zwei Wochen eine Liste mit Hotels vorgelegt, die als Quartier für Geflüchtete dienen können. „Das waren insgesamt rund 1400 Betten“, sagt Jörg Lange, Vorsitzender des Branchenverbands Dehoga in der Region Hannover und Inhaber des Hotels Lindenkrug in Limmer. Man wunderte sich, warum die Stadt auf das Angebot nicht reagierte, aber stets beteuerte, händeringend nach Unterkünften zu suchen. „Womöglich waren die Behörden überlastet“, vermutet Lange.

Geflüchtete aus der Ukraine kommen auf dem Messebahnhof in Laatzen an. Quelle: Rainer Dröse

Stadt: Brauchen Zimmer für ein halbes Jahr und länger

Die Stadt habe die Angebote genau überprüfen müssen, sagt der Erste Stadtrat von der Ohe. „Wir brauchen Zimmer in großer Zahl und für einen längeren Zeitraum, also ab einem halben Jahr aufwärts“, erklärt von der Ohe. Es nütze den Menschen nichts, wenn sie nach zwei Wochen wieder ausziehen müssten. Dem Vernehmen nach finden mehrere Hundert Geflüchtete in den angemieteten Hotels Platz.

Zudem hält die Stadt jetzt Ausschau nach Gebäuden, die leer stehen und so hergerichtet werden können, dass sie für ein paar Monate als Quartier dienen. Nach Informationen dieser Zeitung kommen dafür bisher neun Häuser infrage.

Sozialdezernentin Sylvia Bruns (FDP) will private Zimmerangebote für Kriegsflüchtlinge genau prüfen. Quelle: Katrin Kutter

Stadt vorsichtig bei privaten Zimmern

Zurückhaltend bleibt die Stadt bei der Vermittlung von privaten Zimmern. Die Gefahr von Missbrauch sei nicht zu unterschätzen, sagte Bruns im Bezirksrat Nord. „Die Schlepper sind schon unterwegs“, meinte die Dezernentin. Tatsächlich gibt es Berichte von Männern aus dem Rotlichtmilieu, die geflüchtete Frauen auf Bahnhöfen ansprechen, oft auf Russisch oder Ukrainisch, und ihnen Unterkünfte anbieten – und das nicht aus Hilfsbereitschaft.

SPD-Bezirksratsfrau Edeltraut-Inge Geschke wendete dagegen ein, dass es in Hannover eine Tradition der „Messe-Muttis“ gebe, also eine private Zimmervermietung ohne Hintergedanken. An die könne die Stadt doch anknüpfen, sagte Geschke. Sozialdezernentin Bruns will eine solche Unterbringung nicht kategorisch ausschließen. „Wir müssen solche Angebote genau überprüfen“, erklärte sie. Dem Vernehmen nach sind bei der Stadt mehrere Hundert Zimmerangebote eingegangen.

Kinderbetreuung in Messehallen

Für eine erste und kurzfristige Unterbringung stellt die Stadt Hannover auf dem Messegelände inzwischen zwei Hallen bereit. In der einen sind derzeit gut 1000 Menschen einquartiert, in der anderen ist noch Platz für 750. Mehr als 300 Kinder befinden sich unter den Geflüchteten. Für sie organisiert die Stadt eine Kinderbetreuung. „Wir ziehen unsere Sozialpädagogen zusammen“, sagte Bruns. Schulunterricht bekommen ältere Kinder zum Teil vor Ort – per Onlineunterricht aus ihrer Heimat.

Die Stadt startet auf dem Messegelände eine Impfkampagne für die Geflüchteten. Nicht nur gegen Covid-19 können sich die Menschen impfen lassen. Um in eine Kita gehen zu können, brauchen ukrainische Kinder einen Masernschutz. Zudem impfen Mitarbeiter der Tierärztlichen Hochschule alle mitgebrachten Hunde und Katzen gegen Tollwut.