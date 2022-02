Hannover

Mitreden bei städtischen Vorhaben – das will die Stadt Hannover jetzt durch einen sogenannten Bürgerrat ermöglichen. In einem Pilotprojekt soll ein 20-köpfiges Gremium aus zufällig ausgewählten Personen gebildet werden, das verschiedene Vorhaben der Stadt begleitet. Die grün-rote Ratsmehrheit will das aber so nicht mitmachen. Die Koalition will aus dem Bürgerrat einen deutlich kleineren „Beteiligungsrat“ machen. „Wir brauchen das Rad der Bürgerbeteiligung nicht neu erfinden“, meint SPD-Ratsherr Bruno Gill. Kritik kommt aus der Fraktion Die Partei/Volt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Grün-Rot bastelt sich ein eigenes Gremium“

„Grün-Rot bastelt sich ein eigenes, neues Gremium zusammen, um die Kontrolle zu behalten“, sagt Julian Klippert, Fraktionschef von Die Partei/Volt. Denn faktisch säßen in dem von Grün-Rot vorgeschlagenen „Beteiligungsrat“ nur fünf Bürger, die restlichen zehn Mitglieder stammten aus Stadtverwaltung und Politik. Damit führe die Koalition die Idee der Stadt, Bürgern mehr Mitsprache zu ermöglichen, ad absurdum, meint Klippert.

Eine Entscheidung über die neuen Gremien ist noch nicht gefallen. Die FDP hat sich am Mittwoch im Organisationsausschuss Bedenkzeit erbeten.

Von Andreas Schinkel