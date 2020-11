Stadt Hannover weiht neue Radroute zwischen Maschsee und Linden-Nord ein

Hannover

Fast zwei Kilometer Radweg, frisch asphaltiert und 3,50 Meter breit: Besser hätte es für ihn „nicht starten können“, versicherte Thomas Vielhaber, Hannovers neuer Baudezernent bei der Einweihung des zwischen Legionsbrücke und dem Wehr Schneller Graben ausgebauten Wolfgang-Besemer-Ufers.

Durch die Sanierung des bisher holprig gepflasterten Abschnitts an der Ihme ist eine durchgehende und hochwertige Radwegverbindung zwischen dem Maschsee und Linden-Nord entstanden. Denn bereits zuvor war im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen zwischen Legionsbrücke und Spinnereibrücke eine neue und gut asphaltierte Route angelegt worden.

Anzeige

Baudezernent: 3,50-Meter-Radwege sollten Standard werden

„Der Radverkehr hat deutlich an Bedeutung gewonnen“, sagte Vielhaber. Sowohl in der Alltagsmobilität, als auch im Freizeitverkehr. Dadurch werde „nicht nur die Umwelt geschont“. Radfahren sei auch „gut für die Gesundheit“. Die Breite von 3,50 Metern sollte aus Sicht des neuen Baudezernenten möglichst zum Standard werden. „Radfahrer sollten nebeneinander fahren können, auch bei Gegenverkehr“, sagte er. 900.000 Euro hat der Ausbau des Abschnitts an der Ihme gekostet. Rund 40 Prozent davon hat der Bund übernommen. Die Arbeiten waren nicht nur im Zeitplan, sondern sogar fünf Monate eher fertig als gedacht.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Bezirksbürgermeister Rainer Grube sagte, er sei ja eigentlich vom anderen Ufer der Ihme – und deshalb für den Radweg gar nicht zuständig. Zur Einweihung war er trotzdem gekommen, weil der Weg „große Bedeutung für Linden“ habe, gerade für Pendler. Er forderte die Stadt jedoch auf, diesen weiter bis zur Wasserstadt Limmer zu bauen, auch, wenn das „ein schwieriges Thema“ sei, weil es in vielen Bereichen nicht so viel Platz gebe wie am Wolfgang-Besemer-Ufer. Tiefbauamtschef Andreas Bode versprach auch dafür „gute Lösungen“, wenngleich der Radweg zur Wasserstadt „vielleicht nicht so breit wie hier“ werde.

Weniger Parkplätze am Fahrbahnrand

Für ihn habe die Verkehrswende eine „große Bedeutung“, sagte Stadtbaurat Vielhaber der NP. Es gehe dabei nicht nur um Verkehr, sondern auch um eine „lebenswerte Stadt“. Er will die „Lebensqualität steigern“ und dabei zugleich „die Erreichbarkeit sicherstellen“. Die Parkhäuser in der Innenstadt etwa haben für ihn zwar „eine Berechtigung“. Allerdings will er dafür sorgen, dass diese direkt angesteuert werden und es weniger Parksuchverkehr gibt.

Mit dem Parken am Fahrbahnrand will er „restriktiver“ umgehen und die Flächen dafür deutlich reduzieren. Sie sollten für den Aufenthalt in der Innenstadt aber auch für mehr Grün genutzt werden, schlägt Vielhaber vor.

Lesen Sie auch

Von Christian Bohnenkamp