Bleibe-Perspektive: Stadt und Flüchtlingsrat wollen geduldeten Flüchtlingen helfen

Sie leben seit vielen Jahren in Hannover – gehören aber rechtlich nicht zur Gesellschaft. Es geht um Flüchtlinge, deren Aufenthalt in Deutschland nur geduldet ist. Für sie haben die Stadt und der Flüchtlingsrat Niedersachsen nun das Modellprojekt „WIB – Wege ins Bleiberecht“ gestartet. Am Dienstag unterzeichneten Oberbürgermeister Belit Onay und Flüchtlingsrats-Vorstandsmitglied Dündar Kelloglu die Kooperationsvereinbarung.

Nach Angaben der Verwaltung leben in der Stadt derzeit 450 Flüchtlinge, die bereits länger als sechs Jahre nur geduldet sind. „Viele leben in ständiger Unsicherheit und Angst vor der Abschiebung. Diejenigen, die länger hier und gut integriert sind, brauchen eine Perspektive“, sagt Onay.

Geduldete haben keinen Zugang zum Arbeitsmarkt

Häufig fehle es bei Langzeitgeduldeten an den nötigen Papieren. „Einige von ihnen haben keinen Pass und der andere Staat kooperiert nicht, sodass die Identität nicht festzustellen ist“, erklärt Kai Weber, Geschäftsführer des Flüchtlingsrats. Oder der Flüchtling verdiene zu wenig, weshalb ihm ein dauerhafter Aufenthalt nicht genehmigt werde. „Da geht es manchmal nur um 75 Euro“, sagt Weber.

Beispiel: Asim Abdullah durfte seine Ausbildung als Tischler zunächst nicht beginnen, weil er nur geduldet war. Im Oktober des vergangenen Jahres lenkte die Behörden aber ein. Quelle: Michael Wallmüller

Das hat Folgen: Geduldete haben nicht die gleichen gesellschaftlichen Rechte wie ein normaler Bürger. „Ich nenne sie immer Unbürger, weil sie rechtlich nicht Teil der Gesellschaft sind“, sagt Kelloglu. Sie haben oft keinen Zugang zum Arbeitsmarkt und sogar zu Sprachkursen. Und wenn sie tatsächlich arbeiten dürfen, seien sie in der aktuellen Corona-Krise die ersten, die entlassen würden, so Kelloglu. Dies erschwere die Integration.

Onay : „ Hannover ist weltoffen“

Mit Beratungsangeboten soll den Betroffenen geholfen werden. „Es soll eine individuelle Integrations- und Zielvereinbarung getroffen werden“, sagt Ordnungsdezernent Axel von der Ohe. Eine Schlüsselrolle werde dabei der Verein „Kargah“ einnehmen, der schon jetzt nach eigenen Angaben rund 80 Prozent der Menschen berät, deren Bleiberecht ungesichert ist.

„Mit dieser Zusammenarbeit können wir mit Stolz zeigen, dass Hannover auch in Zeiten der Krise weltoffen ist“, sagt Onay. Der Flüchtlingsrat hofft, die Vereinbarung später mal auf alle geduldeten Flüchtlinge ausweiten zu können. Das neue Projekt, das erst einmal bis zum Juni 2022 läuft, könnte von etwa einem Drittel der Geduldeten genutzt werden.

Von Sascha Priesemann