Stadt Hannover sucht Unternehmerin des Jahres

Hannover

„Es ist nach wie vor bittere Realität, dass Frauen in den Top-Positionen der Wirtschaft, auf Führungsebenen sowie bei der Gründung von Unternehmen unterrepräsentiert sind.“ Findet Hannovers Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette. Weil Hannover umsteuern will, gibt es den Stadt-Hannover-Preis mit dem Namen „Frauen machen Standort“. In diesem Jahr wird er zum 20. Mal vergeben.

Um den mit 10.000 Euro dotierten Preis können sich Unternehmerinnen, Selbstständige oder Freiberuflerinnen sowie Geschäftsführerinnen bewerben. Der Schwerpunkt ist diesmal die „Strukturelle Veränderung und damit erfolgreiche Umsetzung zukunftsweisender Arbeitsformen unter Corona-Bedingungen“. So soll eine Unternehmerin ausgezeichnet werden, die in der Pandemiezeit besonders erfolgreich innovative Veränderungen und Zukunftsstrategien für das eigene Unternehmen entwickelt und umgesetzt hat. Nachhaltigkeitsgrundsätze und Geschlechtergerechtigkeit werden ebenfalls berücksichtigt.

Bewerben können sich Frauen aus den unterschiedlichsten Branchen. Voraussetzung ist, dass ihr Unternehmen in der Stadt Hannover ansässig und bereits seit drei Jahren erfolgreich am Markt ist. Gesucht wird die hannoversche Unternehmerin des Jahres 2021. Über die Vergabe entscheidet eine Jury aus Vertretern von Politik, Verwaltung, Gewerkschaft und Wirtschaftsorganisationen.

Bis einschließlich 20. September ist eine Bewerbung möglich. Tegtmeyer-Dette wirbt für große Beteiligung, „um Fortschritt und Veränderung voranzutreiben“. Durch die Corona-Pandemie seien zahlreiche Unternehmerinnen zurzeit mit besonderen Erschwernissen konfrontiert.

Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Friederike Kämpfe findet, der Preis „verdeutlicht, wie viele hervorragende Unternehmerinnen es in Hannover gibt, und mit welcher Ausdauer, Kompetenz und Kreativität sie ihre Unternehmen erfolgreich führen und weiterentwickeln“.

Von Vera König