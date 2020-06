Hannover

Die Nachricht, dass das Karstadt-Haus an der Georgstraße schließt, hat am Freitag viele ins Mark getroffen. Doch jetzt weicht die Trauer Zuversicht. Die Stadt sucht den Schulterschluss mit der Gewerkschaft Verdi und der City-Gemeinschaft. Gemeinsam, so OB Belit Onay, wolle man alles tun, damit das frühere Flaggschiff und seine gut 130 Mitarbeiter eine Zukunft haben.

„ Karstadt ist nicht irgendwas in der Innenstadt“, findet Onay. Ihn hätten am Wochenende viele Menschen angeschrieben, die sich Sorgen machen um den Standort und ihre Jobs. Ihnen Angst zu nehmen, lasse sich nur gemeinsam meistern, sagt die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette. Sie selbst befürchtete aber auch: „Die Krise wird weitere Unternehmen treffen.“

Anzeige

Corona war „Brandbeschleuniger“

Corona habe in der Kaufhauslandschaft von Galeria Karstadt Kaufhof „wie ein Brandbeschleuniger“ gewirkt, meint Harald Memenga von der Gewerkschaft Verdi. 16 Jahre lang hätten die Beschäftigten durch Verzicht dazu beigetragen, dass der Konzern Bestand habe. Dass jetzt 62 von 172 Filialen vor der Schließung stehen, darunter eben das frühere Karstadt-Haus, treffe sie schwer. Gemeinsam müsse man die Krise des Handels stoppen. „Noch mehr Leerstände würden die City wie eine Ruine wirken lassen.“

Weitere NP+ Artikel

Solch düstere Zeiten sieht Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft nicht. Bausubstanz, Lage, Können der Mitarbeiter und Hannovers Stärke als Standort sprechen aus seiner Sicht für eine schnelle Nachnutzung. Die Stadt sucht dazu das Gespräch mit dem Eigentümer der Immobilie, Friedrich Knapp vom Modeanbieter New Yorker.

„Fachwissen wie kein Zweiter“

Laut Prenzler hat Knapp seine Ausbildung in dem Karstadt-Haus gemacht („meine Frau auch vor ihrem Studium“). Er habe also einen emotionalen Bezug zu der Filiale und bringe ein „Fachwissen wie kein Zweiter“ mit. Weiß auch Onay: „Da ist sehr viel Expertise.“

Gemeinsamer Einsatz: Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette, OB Belit Onay, Verdi-Geschäftsführer Harald Memenga, sowie Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft . Quelle: Rainer Droese

Die Schließung gerade dieser Filiale scheint unabwendbar. Im Schulterschluss, so Tegtmeyer-Dette, werde man sich um ein sinnvolles Nachnutzungskonzept und Anschlussbeschäftigung für die Mitarbeiter bemühen. Hannover sei Einkaufsstadt Nummer 5 im Bundesvergleich. Zunehmender Onlinehandel begünstige den Strukturwandel weg von den Kaufhäusern. Man müsse neue Konzepte entwickeln.

„Lustvolles Shoppen ist weg“

Wie sehr die Pandemie dem Handel zu schaffen macht, verdeutlichte Prenzler. Selbst an starken Tagen machten Frequenz und Umsatz „nur 40 bis 45 Prozent vom Vorkrisenniveau aus“. Das liege mit an Angst, Abstandsgebot und Maskenpflicht: „Lustvolles Shoppen ist weg.“ Wohl auch in den kommenden Monaten: „Ein Weihnachtsgeschäft, wie wir es kannten, sehe ich in diesem Jahr nicht.“

Um zu verhindern, dass die Krise um sich greift, um zu prüfen, wie einzelne Unternehmen, aber auch Branchen wie die Veranstaltungsindustrie unterstützt werden kann, hat die Stadt am Abend zum Runden Tisch eingeladen.

Noch mehr finanzielle Hilfe als das 10-Millionen-Corona-Paket und die Erleichterungen für Gastronomie und Wirtschaft könne die Stadt schwerlich leisten, bedauert Onay. „Wir stehen selbst am unteren Ende der Nahrungskette.“

Von Vera König