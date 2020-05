Trotz eigener Finanzkrise kommt dritte Corona-Hilfe

Hannover

Ausgaben kürzen, Einnahmen wie Gebühren, Eintrittsgelder, Beiträge erhöhen – etwas anderes wird der Stadt wohl nicht übrig bleiben, um die große Finanzkrise zu meisten. Einen Tag, nachdem Stadtkämmerer Axel von der Ohe bekannt gab, dass am Ende des Jahres ein Loch von 300 bis 400 Millionen Euro im Haushalt klaffen wird, hat die Politik ein drittes Corona-Hilfspaket gestemmt. Mit drei Millionen Euro kommt es dem Sport, der Jugend, Kultur, aber auch der Wirtschaft zugute.

In der Glashalle des Congress Centrums trafen sich für die Entscheidung fünf Ausschüsse zur Sondersitzung. Am Rand erfuhr die NP, dass wegen der finanziellen Folgen der Corona-Krise so ziemlich alle Arbeiten für den Haushaltsentwurf 2021/2022 Makulatur werden. Im September hätten OB Belit Onay und von der Ohe den Plan einbringen wollen. Das wird um zwei Monate verschoben; erst im kommenden März soll der Rat sein Okay geben.

„Gleichung mit vielen Unbekannten“

Als „Gleichung mit vielen Unbekannten“ bezeichnet der Finanzdezernent die Effekte der Corona-Krise für die Stadt. Bei der Diskussion um das Hilfspaket forderten viele von Vereinen und Institutionen „die Anpassung des Angebots an neue Herausforderungen“. Immer größer werden Zweifel, ob das, worauf sich die Hannoveraner freuen, noch machbar ist. „Ob der Weihnachtsmarkt stattfindet, ist noch nicht sicher“, meint Patrick Döring ( FDP). Auf jeden Fall brauche er ein neues Konzept.

Auch Gastronomie wird entlastet

Das dritte Corona-Hilfspaket würde die Schausteller entlasten. Die Stadt will auf die Hälfte der Gebühren verzichten. Die Gastronomie muss keine Sondernutzungsgebühren für Tische und Stühle draußen entrichten. Allein dieser Verzicht macht 900.000 Euro aus. Sportvereinen werden Grundbesitzabgaben gestundet; Nutzungsgebühren entfallen für sie. Auch Kultureinrichtungen können mit Entlastungen rechnen. Kulturschaffende unterstützt die Stadt bei der Entwicklung neuer Projekte, beispielsweise digitaler Präsentation.

Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf ist zuversichtlich, dass trotz aller neuen Sparzwänge Hannovers Bewerbung um den Titel als Europäische Kulturhauptstadt 2025 unangetastet bleibt. Die Verwaltung rechnet mit Gesamtkosten von rund 80 Millionen Euro, die allerdings aus verschiedenen Töpfen (Bund, Land und Sponsoren) gespeist werden. In Zeiten der Corona-Krise gewinne das Motto der Bewerbung eine ganz neue Bedeutung: „Jetzt. Erst. Recht.“

