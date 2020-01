Stadt Hannover schafft Geschwisterbonus für Krippenkinder ab

Hannover

Vielen Eltern war er lieb und teuer, doch zum 1. August 2020 schafft die Stadt den Geschwisterrabatt für Krippenkinder ab. Mit Beginn des neuen Kitajahrs im Sommer müssen Eltern für ihr zweites Kind den vollen Krippenbeitrag zahlen, wenn ihr erstes Kind in einem beitragsfreien Kindergarten untergebracht ist. Damit folgt die Verwaltung einem Ratsbeschluss aus dem Jahr 2018. Damals hatte die Ampel-Koalition den Geschwisterbonus auf zwei Jahre begrenzt – gegen die Stimmen der CDU, die eine Begrenzung für falsch hält.

„Nun kommt das dicke Ende und die Eltern werden zur Kasse gebeten“, heißt es aus der CDU-Ratsfraktion. „Mit den jetzt verschickten Verträgen für das Kita-Jahr 2020/2021 bestätigen sich nunmehr unsere Erwartungen. Die Eltern werden entgegen der Absicht des Landesgesetzgebers weiterhin zur Kasse gebeten“, sagt Jens Seidel, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion. „Dieses Problem hat das Ampel-Bündnis 2018 nicht gelöst, sondern damals lediglich verschoben.“

Manche Eltern zahlen plötzlich das Doppelte

Ursprünglich – also vor der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder, die das Land im Sommer 2018 eingeführt hatte – war die Situation so: Eltern in der höchsten Beitragsstufe mussten beispielsweise für das erste Kindergartenkind 305 Euro sowie 30 Euro „Essensgeld“ zahlen, für das zweite Kind in der Krippe jedoch nur rund 160 Euro. Machte unterm Strich 495 Euro für beide Kinder im Monat.

Den „ Geschwisterbonus“ erhielten die Eltern für das Zweitkind aber auch, nachdem das Land die Kindergartenbeiträge abschaffte – sie zahlten dann nur noch 160 Euro für zwei Kinder (eins beitragsfrei im Kindergarten, das andere in der Krippe). Mit der Neuregelung ab 2020 sind die Eltern für das ältere Kind im Kindergarten durch das Land Niedersachsen zwar beitragsfrei gestellt, aber für das jüngere werden in dieser Konstellation 320 Euro statt 160 Euro fällig. Seidel: „Eine Entlastung gerade kinderreicher Familien sieht anders aus. Sozial gerechte Politik kann man das nicht nennen.“

Diese Eltern sind von der Neuregelung betroffen

Christopher Finck von der SPD verteidigt den „Kompromissbeschluss“ des Ampelbündnisses von 2018, auch wenn er persönlich den Bonus über 2020 hinaus behalten hätte: „Die Stadt hat durch die Beitragsfreiheit einen Verlust von 1,6 Millionen gemacht. Mit dem Wegfall des Geschwisterbonus erwarten wir 1,8 Millionen Einnahmen, die den Verlust kompensieren würden.“ Nach Informationen aus der Stadtverwaltung würde die neue Mehrbelastung aber gerade mal 10 Prozent der Eltern betreffen – nämlich die, die ein älteres Kind im kostenfreien Kindergarten (Drei bis Sechsjährige) haben und ein jüngeres in der Krippe. Und diese zahlen damit auch immer noch weniger als vor der Einführung der Kindergarten-Beitragsfreiheit.

Bei Eltern, die etwa zwei Krippenkinder haben, gilt der Geschwisterbonus dagegen weiterhin. Wie bislang ist jedes weitere Kind zudem komplett beitragsfrei, wenn zwei ältere Kinder in der Krippe, im Kindergarten oder im Hort sind. Sind beide älteren Kinder dagegen bereits in der Schule, wird für Nummer drei wieder der komplette Krippenbeitrag fällig.

Eltern-Verbände kritisieren Neuregelung scharf

Für Stirnrunzeln sorgte die Nachricht von der Aufkündigung des Geschwisterrabatts bereits bei vielen Eltern. Bei der Kinderladen-Initiative Hannover (Kila) etwa, dem Dachverband der Elterninitiativen und Kinderläden, war das spürbar. Es hätten sich zahlreiche Eltern gemeldet und über die Neuregelung Sorge geäußert, teilt Manuela Hähn von der Fachberatung der Kila mit. Bei der Kila sehe man durchaus die finanzielle Belastung der Stadt, die durch die beitragsfreien Kindergärten entstanden sind. „Dies darf aber nicht durch eine Belastung der Familien mit mehreren Kindern ausgeglichen werden“, betont Hähn. Man fordere den weiteren Bestand der Geschwisterermäßigung.

Noch deutlicher wird Peter Schulze vom Kita-Stadtelternrat: „Der Wegfall des Geschwisterbonus trifft die Eltern mehrerer Kinder gerade dann, wenn ihre Einkommenssituation am schlechtesten ist.“ Bei Eltern mit kleinen Kindern sei die Wahrscheinlichkeit nämlich am geringsten, dass beide voll arbeiten. „In dieser Situation zählt jeder Euro – gerade angesichts des schwer bezahlbaren Wohnraums in Hannover. Uns scheint, dass junge Familien in Hannover keine besonders große Lobby haben“, so Schulze. Dass die SPD ausgerechnet in dem für Kitas zuständigen Jugendhilfeausschuss der AfD den Vorsitz gewährt habe, passe da leider ins Bild.

SPD : Krippen- und Hortbeiträge sollen dafür gerechter werden

Für ausgleichende Gerechtigkeit will die SPD dagegen an anderer Stelle sorgen: Mit einer neuen Entgeltstaffel soll die Mehrbelastung der betroffenen Eltern bereits im Sommer 2020 kompensiert werden. Zur Erklärung: In der Entgeltstaffel wird der zu zahlende Krippenbeitrag anhand des Einkommens berechnet – und das seit 2017 nach bisher eher zweifelhaften Kriterien. „Die Staffel muss definitiv sozialer werden“, sagt Christopher Finck von der SPD. „Es kann nicht sein, dass Ärzte denselben Krippenbeitrag zahlen wie Krankenschwestern.“

Bereits 2017 stand die damalige Entgeltstaffel als ungerecht in der Kritik: Die Stadtverwaltung reagierte und hob die Bemessungsgrundlage der höchsten Stufe um 200 Euro an. Mit wenig Erfolg: Der Großteil der Krippen- und Horteltern befindet sich seitdem immer noch in der höchsten Stufe. Laut Stadtverwaltung bezahlen etwa zwei Drittel den Höchstsatz (Stufe sieben) und ein Drittel aufgrund ihres geringeren Einkommens gar keinen Beitrag (Stufe Null). Dazwischen passiert nicht viel.

Neue Staffel soll schon im Sommer greifen – früher als geplant

Dies soll sich ändern. Möglicherweise werden man den Spitzensatz auf 350 oder 400 Euro anheben, dafür aber mehr Menschen in die unteren Staffelgruppen absenken und dadurch die geringen und mittleren Einkommen entlasten. „Die Meinungsbildung innerhalb der SPD und der Koalition ist aber noch nicht abgeschlossen“, so Finck. Damit die Eltern parallel zum Wegfall des Geschwisterbonus entlastet werden, will die Ampelgruppe am Montag im Jugendhilfe-Ausschuss beantragen, dass sie bereits im Sommer greift – und nicht erst 2021, wie ursprünglich geplant.

Peter Schulze vom Kita-Stadtelternrat erstaunt dieser „plötzliche Sinneswandel“ der Politik. „Wir haben seit Jahren mehrfach darauf hingewiesen, dass die Staffelung Quatsch ist und die viel zu kleinen Unterschiede bemängelt.“ Noch 2018 hatte man in der SPD jedoch argumentiert, die Staffelung sei „sozial ausgewogen, und es zahlen nur die mehr, die es sich auch leisten können“. Dass sich die Meinung nun geändert habe, begrüßt das Mitglied des Stadtelternrat. „Ich hoffe nur, dass die Änderungen dieses Mal wirklich zu mehr Gerechtigkeit führen“.

Von Simon Polreich