An manchen Stellen sind die Aufbrüche im Asphalt nicht nur unangenehm, sondern gefährlich. Gerade Skater mit ihren kleinen Rollen sind deshalb am Maschsee oft gezwungen, Slalom um die kaputten Bereiche herum zu fahren. Zumindest auf der Westseite des Sees soll das jetzt besser werden. Die Stadt erneuert den Weg dort auf der gesamten Länge. Dieser soll dazu vom 20. Juli bis voraussichtlich 24. Juli komplett gesperrt werden.

Auf einer Strecke von rund drei Kilometern soll zwischen Aspria und Courtyard-Hotel eine neue, dünne Asphaltdecke aufgezogen werden, „um alle Unebenheiten und Risse zu überdecken“, kündigt Stadtprecher Dennis Dix an. Auch Schäden an den Rändern der beliebten Rad- und Skaterstrecke sollen ausgeglichen werden. Rund 150.000 Euro lässt sich die Stadt das kosten.

Ostufer wird nur notdürftig repariert – Sanierung erst 2021

Während der Bauarbeiten wird der Weg gesperrt. In diesem Zeitraum dürfen Radfahrer auf den angrenzenden Schotterweg ausweichen, der eigentlich nur für Fußgänger vorgesehen ist. Der Zulieferverkehr für Anlieger wie die Ruderclubs soll aus Richtung Süden, vom Aspria aus kommend, abgewickelt werden.

Probleme mit kaputten Asphaltstellen gibt es allerdings auch am Ostufer. Diese sollen in den kommenden Wochen laut Sprecher Dix „provisorisch repariert werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten“. Richtig repariert werden sollen sie dann in 2021. Die Mittel dafür sind im Haushalt 2021 vorgesehen. Die Sanierung des Ostufers wird jedoch vermutlich teurer als die des Westufers. Eine dünne neue Decke wird dort an vielen Stellen kaum ausreichen, weil die Wurzeln der Bäume den Asphalt an einigen Stellen in eine regelrechte Buckelpiste verwandelt haben.

Schotter am Nordufer soll ab September erneuert werden

Den größten Teil der Schotterwege für Fußgänger rund um den Maschsee hat die Stadt schon erneuert. Nur auf einem Stück zwischen den Bootshäusern und dem Aspria ist das noch nicht geschehen. Dort soll der Weg voraussichtlich im Spätsommer diesen Jahres erneuert werden.

Besonders schlecht ist der Zustand der Schotterdecke am Nordufer, wo sich schon breite und tiefe Furchen gebildet haben, in denen sich bei Regen das Wasser sammelt. Der Maschboden in diesem Bereich ist sehr weich und stark vom Wasser beeinflusst. Diesen Bereich will die Stadt ab September erneuern. Die Sanierung sei allerdings wegen des schwierigen Untergrund „sehr aufwendig“.

Von Christian Bohnenkamp