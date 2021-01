Hannover

Trotz des geplanten Neubaus eines 18. Gymnasiums und einer zwölften IGS sowie großen Ausbauprojekten an anderen Standorten fehlen in Hannover in den nächsten Jahren weiterhin hunderte Plätze an weiterführenden Schulen. Deshalb will die Stadt einen Neubau an der Hildesheimer Straße in Wülfel verwirklichen. Sie will das Grundstück des VW-Händlers Bischoff und Hamel an der Hildesheimer Straße 349 kaufen und dort eine neue weiterführende Schule mit vier Zügen errichten.

Bereits im November hatte die Politik erste Weichen dafür gestellt, indem sie das Baurecht für das Grundstück Hildesheimer Straße 451 so änderte, dass der VW-Autohändler dorthin umziehen kann. Nur wenige Fußminuten davon entfernt besitzt die Stadt bereits westlich der Erythropelstraße ein weiteres Grundstück, das zurzeit brach liegt. Dort soll eine große Dreifeld-Sporthalle entstehen, die die Schüler der neuen Schule aber auch Sportvereine nutzen sollen. Die Fläche ist rechtlich aktuell ebenfalls als Gewerbegebiet gelistet.

Gehört schon der Stadt: Diese Brachfläche an der Erythropelstraße. Dort soll eine große Sporthalle gebaut werden. Quelle: Nancy Heusel

Was für eine Schule wird es?

Noch unklar ist, was für eine neue Schule an der Hildesheimer Straße entstehen soll. Während sich die SPD eher für ein zweigliedriges Schulsystem aus Gymnasien und IGSen einsetzt, wollen CDU und FDP auch die Ober- und Realschulen stärken. „Da stehen wir noch ganz am Anfang der Diskussion“, heißt es aus den Kreisen des Ampel-Bündnisses. Der Bedarf an zusätzlichen Schulplätzen im Bezirk Döhren-Wülfel sei allerdings „in jedem Fall vorhanden“.

Profitieren soll von dem Projekt auch die Freiwillige Feuerwehr Wülfel, die bisher ein Grundstück am Marahrensweg nutzt. Sie soll ebenfalls einen Neubau auf dem Grundstück an der Erythropelstraße bekommen, auf dem die Sporthalle geplant ist. Das Grundstück der Feuerwehr wiederum könnte künftig für Wohnungsbau genutzt werden, anders als die Fläche an der Erythropelstraße. Dieses hält die Stadt aufgrund der angrenzenden Gewerbebetriebe für nicht geeignet. Dort befindet sich unter anderem ein Schrottplatz.

Neubau geplant: Auch die Freiwillige Feuerwehr Wülfel soll von dem Vorhaben profitieren. Quelle: Nancy Heusel

Großer Platzmangel an Hannovers Schulen

Einen Zeitplan für den Schulneubau an der Hildesheimer Straße gibt es zurzeit allerdings noch nicht. Auch über die Höhe der Kosten könne „noch keine Aussage gemacht werden“, teilt die Stadt mit.

Dass zusätzliche Schulplätze vor allem in den Klassen sechs bis neun benötigt werden, geht aus dem aktuellen Schulentwicklungsplan hervor, der diese Entwicklung unter anderem auf das Bevölkerungswachstum der vergangenen Jahre sowie die erhöhte Zahl an Schülern mit Förderbedarf zurückführt, die rechnerisch wegen des höheren Betreuungsaufwands doppelt zählen. Wegen des Platzmangels muss die Stadt an vielen Schulen provisorisch Container aufstellen. Handlungsbedarf sah offenbar auch die Politik. Sie genehmigte am Mittwoch einstimmig im Bauausschuss die Änderung des Bebauungsplans für die Grundstücke, auf der Schule und Sporthalle entstehen sollen.

Von Christian Bohnenkamp