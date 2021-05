Stadt Hannover muss fensterlose Hotelzimmer genehmigen

Lüneburg

Die Stadt Hannover hat ihre Klage gegen Hotelier Andreas Wienecke verloren. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hat am Montag entschieden: Fensterlose Hotelzimmer sind mit dem Baurecht vereinbart.

Der Hotelier betreibt unter anderem den „Thüringer Hof“ in der Osterstraße (Mitte). Das City-Hotel sollte um 13 Mehrbettzimmer erweitert werden (eine ehemalige Gastwirtschaft wurde umgewidmet). Dabei hätten neun Zimmer kein Fenster. Die Stadt Hannover verweigerte die Genehmigung. Laut einer Vorschrift müssen Aufenthaltsräume „unmittelbar ins Freie führende Fenster haben“.

Keine Revision gegen das Urteil möglich

Das Verwaltungsgericht Hannover wies die Klage der Stadt bereits in erster Instanz ab. Der 1. Senat des OVG folgte nun dieser Entscheidung. „Da Hotelzimmer nicht dem Wohnen dienen, greife grundsätzlich eine Ausnahmevorschrift“, heißt es in der Pressemitteilung. Belichtung und Belüftung könnten auch anderweitig sicher gestellt werden, wenn gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt blieben.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei Hotelzimmern komme dies vor allem in Betracht, wenn sie nur „zum kurzfristigen Aufenthalt bestimmt seien“. „Die höchstzulässige Dauer des Aufenthalts betrage daher nur maximal drei Übernachtungen“, heißt es im Urteil. Die Stadt Hannover habe dafür in der baurechtlichen Zulassung zu sorgen. Eine Revision gegen das Urteil ließ der 1. Senat nicht zu. Kuriosum am Rande: Im Urteil zitiert der 1. Senat den gleichen Paragrafen wie die Stadt Hannover für ihre Ablehnung.

Bereits 2019 musste die Stadt nach einem Verwaltungsgerichtsurteil fensterlose Hotelzimmer eines anderen Unternehmers genehmigen. Allerdings geschah das dann mit der Auflage, dass nicht mehr als drei Übernachtungen eines Gasts möglich seien.

Von Thomas Nagel