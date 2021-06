Hannover

Eisenbahntunnel sind an vielen Stellen in Hannover Engstellen für den Radverkehr. Als die Unterführungen gebaut oder später umgebaut wurden, spielte dieser für die Planer allenfalls am Rand eine Rolle. Radfahrer müssen sich in den Unterführungen deshalb oft einen schmalen Streifen Bürgersteig mit Fußgängern teilen. An zwei wichtigen Punkten in der Stadt soll sich das jedoch ändern. Sowohl im Eisenbahntunnel im Zuge des Schiffgrabens als auch in der Celler Straße soll eine Fahrspur des Autoverkehrs als Radweg markiert werden.

Im Schiffgraben-Tunnel gibt es derzeit drei Spuren für Autos. Die stadtauswärts rechte Spur soll schon in den nächsten Tagen dem Radverkehr zur Verfügung stehen. Die Stadt will dazu den Abschnitt zwischen der Laves- und der Hinüberstraße rot markieren. Die Idee geht auf einen Antrag des Bezirksrates Mitte zurück und ist erst einmal als Versuch gedacht. Die Stadt will die Verkehrseinflüsse zunächst ein Jahr lang „dokumentieren und eng begleiten“, um anschließend „Rückschlüsse auf eine dauerhafte Lösung zu entwickeln“.

Celler Straße: Im Tunnel eine von zwei Fahrspuren für Radfahrer

In der Bahnunterführung Celler Straße hat die Verwaltung stadteinwärts bereits eine von vier Fahrspuren des Autoverkehrs zugunsten von Radfahrern abgetrennt und rot markiert. Voraussichtlich ab August soll das auch stadtauswärts zwischen Herschelstraße und Hamburger Allee passieren. Auch in diesem Bereich müssen sich Radfahrer und Fußgänger zurzeit einen schmalen Bürgersteig teilen.

Das Problem: Stadtauswärts gibt es im Tunnel nur zwei Fahrspuren. Wird ein Radweg markiert, bliebe davon für Autos nur noch eine übrig. Die Stadt plant das Projekt deshalb erst einmal nur als Versuch, wie sie kürzlich der Politik im Bezirksrat Mitte mitteilte. Losgehen sollen die Markierungsarbeiten, sobald die Baustelle der Bahn an der Stützmauer entlang der Herschelstraße abgeschlossen ist.

Auf der anderen Seite ist allerdings eine dauerhafte Lösung in Sicht. Der stadteinwärts markierte Radweg im Tunnel soll bleiben und sogar verlängert werden. Denn zwischen Hamburger Allee und Kohlrauschstraße werden Radfahrer zurzeit noch auf den schmalen Bürgersteig gezwängt, ehe der Radweg einen Schwenk auf die Straße macht. Künftig soll dieser von der Hamburger Allee bis zur Herschelstraße durchweg auf der Fahrbahn verlaufen. Im Bezirksrat kündigte die Stadt an, auch in diesem Bereich noch im Juni die Markierungen aufzutragen.

Ampelbündnis steht hinter den Plänen der Stadt

„Höchste Zeit“, findet SPD-Fraktionschef Lars Kelich. „Das Problem an der Celler Straße lässt sich vor allem im Bahntunnel nur lösen, wenn man den Radverkehr auf der Straße führt“, sagt er. Kelich verspricht sich davon Verbesserungen auch für Fußgänger und steht auch hinter den Plänen der Stadt für den Schiffgraben. „Das ist schon lange ein unhaltbarer Zustand, der einfach nicht mehr ins 21. Jahrhundert passt“, so der SPD-Mann. Mit der Abtrennung einer der drei Fahrspur lasse sich ein „Nadelöhr für den Rad- und Fußverkehr“ entschärfen. „Ich gehe auch davon aus, dass das funktionieren wird“, sagt Kelich.

Das glaubt auch FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke, zumindest für den Schiffgraben: „Es ist absolut sinnvoll, das auszuprobieren. Das ist derzeit eine ganz schwierige Situation“. Stadteinwärts begrüßt er auch den markierten Radweg durch den Tunnel Celler Straße. Stadtauswärts, wo es nur zwei Fahrspuren gibt, sieht Engelke das skeptisch. „Versuchen sollte man es trotzdem. Man muss dann aber auch den Mut haben, es zurückzunehmen, wenn es nicht klappt“.

Die Grünen hingegen wollen sowohl im Schiffgraben-Tunnel als auch in der Unterführung Celler Straße die Radwege sofort dauerhaft einrichten. „Völlig unzumutbar“ sei die Situation für Radfahrer und Fußgänger am Schiffgraben. Auch die Markierung von Radwegen im Tunnel Celler Straße sei „eine jahrelange Forderung“, die Situation in diesem Bereich „unzureichend“, sagt Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian.

CDU warnt vor noch mehr Staus auf wichtigen Verbindungen

Die CDU lehnt die Vorhaben in beiden Eisenbahntunneln ab. „Die Autos stehen im Schiffgraben-Tunnel in den Stoßzeiten schon jetzt in beiden Richtungen“, warnt CDU-Verkehrsexperte Felix Semper. Zwar sei die Situation für Radfahrer „nicht besonders befriedigend“. Allerdings nutzten nur sehr wenig Fußgänger den Tunnel, so dass diese in der Regel den Platz auf dem Bürgersteig für sich allein hätten. Staus befürchtet Semper auch auf der Celler Straße, wenn dort stadtauswärts ein Radweg markiert werden sollte. „Ich sehe das generell skeptisch, Hauptverkehrsstraßen einspurig zu machen“, sagt der CDU-Mann. Lösen könne man das Problem im Tunnel nur durch einen umfassenden Umbau. „Genug Platz ist im Prinzip da“, glaubt Semper.

Eine „verkehrspolitische Bankrotterklärung“ wirft SPD-Mann Kelich der CDU vor. Bei der Umsetzung konkreter Projekte zeige sich, dass die Forderungen der Christdemokraten zum Ausbau des Radverkehrs „nur ein Feigenblatt waren. Im Grunde interessiert die CDU der Radverkehr nicht“, kritisiert Kelich.

Von Christian Bohnenkamp