Stadt Hannover lässt Schäden am Rathaus per Drohne untersuchen

Hannover

Wer in den vergangenen Tagen Hannovers Rathaus betreten wollte, musste Umwege in Kauf nehmen. Zunächst war die rechte Seite der Front komplett abgesperrt, dann die linke. Das nächste Gebäude, das aus Sicherheitsgründen eingezäunt werden musste, weil es bröckelt? Laut Stadt ist das nicht der Fall. Zwar weist das gut 100 Jahre alte Gebäude Schäden auf und muss weiter saniert werden. Doch der Grund für die Sperrung waren Drohnen-Flüge, mit denen die Stadt eben diese Schäden untersuchen ließ.

Der Einsatz der Drohne sei mittlerweile ein „von Architekten häufig verwendetes Verfahren“, erklärt Stadtsprecher Dennis Dix. Dadurch müsse zum Beispiel kein Gerüst aufgebaut werden. Das soll Zeit und Kosten sparen – und zugleich wichtige Erkenntnisse zum Zustand des Gebäudes bringen.

Stadt entdeckt weitere Schäden an den Juliustürmen

Das wurde auf der besonders beschädigten Südseite bereits für 7,5 Millionen Euro aufwendig saniert. Auch die Erneuerung der Juliustürme ist laut Dix bereits „weitgehend abgeschlossen“. Allerdings seien im Bereich der Kupferdächer und des innenliegenden Mauerwerks der Turmgiebel „weitere Mängel“ festgestellt worden, die nach einem zusätzlichen Fachgutachten ebenfalls Sanierungsarbeiten nach sich ziehen werden. Die Stadt geht davon aus, dass diese Anfang 2022 abgeschlossen werden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuell analysiere das beauftragte Architektenbüro die noch nicht sanierten Bereiche der Fassade. Als weiterer Schritt soll laut Dix die Westfassade erneuert werden, für 4,1 Millionen Euro. Sofern die Politik zustimmt, sollen die Arbeiten Ende 2021 beginnen. Anschließend soll es mit dem Hauptturm weitergehen.

Hohe Kostensteigerungen bei Rathaus-Sanierung

Die Sanierung des Neuen Rathauses verschlingt schon seit Jahren große Summen. Bei der Südfassade etwa war die Stadt zunächst von knapp drei Millionen Euro Kosten ausgegangen, ehe sie diese Zahl wenige Monate später um mehr als vier Millionen Euro nach oben korrigieren musste.

Diese war zunächst nur per Hubsteiger untersucht worden. Als die Gerüste aufgestellt wurden, fielen allerdings noch sehr viel umfassendere Schäden auf, insbesondere an Tuffsteinen in den Giebeln, die ausgetauscht werden mussten.

Von Christian Bohnenkamp