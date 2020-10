Stadt Hannover kennzeichnet die ersten Velorouten

Hannover

Gebaut wird noch nicht. Aber zumindest Schilder, Fahnen und Aufkleber weisen ab sofort auf Hannovers erste Velorouten hin, mit denen die Stadt das Radfahren attraktiver, schneller und sicherer machen will. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) selbst sprühte an der Hildesheimer Straße in Wülfel eine Markierung auf die Fahrbahn. Fünf Strecken will die Stadt schon jetzt zumindest provisorisch sichtbar machen. Am Mittwoch hat sie damit begonnen.

„Mit der temporären Markierung wollen wir zur Diskussion anregen und wertvolle Hinweise für die Planung bekommen“, erklärte Onay den Schritt. Mit den Velorouten will er „alle Stadtteile komfortabel, unkompliziert und sicher für den Radverkehr untereinander verbinden“. Im Mobilitätsmix Hannovers solle das Fahrrad „deutlich an Stellenwert gewinnen“. Für den Klimaschutz, aber auch mehr Lebensqualität in der Stadt.

Hier geht es lang: Oberbürgermeister Belit Onay hat ein Velorouten-Symbol auf die Hildesheimer Straße gesprüht. Quelle: Tim Schaarschmidt

Diese Verbindungen werden provisorisch gekennzeichnet

Neben der Veloroute 8 von der Innenstadt über die Südstadt und Döhren nach Wülfel, mit deren Kennzeichnung die Stadt am Mittwoch begonnen hat, sollen in den kommenden Wochen vier weitere Routen sichtbar werden. Die Veloroute 3 führt von der Innenstadt über Oststadt, List, den Sahlkamp nach Bothfeld und Lahe. Diese soll auch als erste baulich umgesetzt werden. Die Veloroute 6 wird vom Bezirk Mitte über die Bult nach Kirchrode und Bemerode gekennzeichnet, die Veloroute 9 führt aus der City über Linden-Süd und Ricklingen nach Oberricklingen, die Veloroute 12 über die Nordstadt, Herrenhausen, Leinhausen nach Stöcken.

Insgesamt sind zwölf Velorouten geplant, dazu kommt der Cityradring, der verbessert werden soll. Die Idee geht zurück auf eine Initiative des Radfahrerclubs ADFC. Im Juli hat die Politik grünes Licht für die Planung gegeben. Für die Velorouten sind besondere Standards geplant. Sie sollen eine Mindestbreite von 2,5 Metern haben. Wenn der Radverkehr in beiden Richtungen erlaubt ist, sogar von drei Metern.

Gut sichtbar: Am Start und Ziel der Velorouten hängt die Stadt Fahnen auf. Quelle: Tim Schaarschmidt

Vorfahrt für Radfahrer auf den Velorouten

Die Oberflächen sollen eine gute Qualität haben. Zudem sollen Radfahrer auf den Velorouten möglichst Vorfahrt haben, Ampeln sollen zu ihren Gunsten geschaltet werden. Dadurch sollen sie besonders zügig vorankommen. Zudem ist eine einheitliche Kennzeichnung durch Markierung oder eine Beschilderung geplant.

Auf die fünf Routen, die jetzt schon sichtbar gemacht werden, weisen jeweils eine Fahne am Beginn und Ende des Streckenabschnitts hin. Außerdem werden Symbole aufgesprüht sowie an Laternen Banderolen angebracht.

Von Christian Bohnenkamp