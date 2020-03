Stadt investiert 34,5 Millionen Euro in Straßenbau

Hannover

Erneuerung, bauliche Unterhaltung, Ausbau der Infrastruktur – fast 34,5 Millionen Euro wird die Stadt in Straßenbau investieren. Auch Land, Region sowie die Versorgungsunternehmen sind mit Millionenaufwand dabei. Noch lässt sich nicht abschätzen, ob wegen der Corona-Krise mit zeitlichen Verzögerungen zu rechnen ist.

Der Fachbereich Tiefbau gibt etwa 26,5 Millionen Euro für den Straßenneubau und -ausbau aus. Davon sind 5,5 Millionen Euro für Radwege vorgesehen. Hinzu kommen rund acht Millionen Euro für die Erhaltung von Straßenoberflächen. Darin enthalten sind auch mehr als zwei Millionen Euro für die großflächige Sanierung von Fahrbahndecken.

Die Bauarbeiten sind zwischen Stadt, Polizei und der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr abgestimmt, um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten. Besonders aufwendige Arbeiten wie die Mittellandkanalbrücken-Sanierung der Stelinger Straße durch die Wasser- und Schifffahrtsdirektion, die Spurerweiterung der Messeschnellwegauffahrt im Bereich des Pferdeturms oder die Deckensanierung Podbielskistraße zwischen Vier Grenzen und Rubensstraße und in der Hamburger Allee von Vahrenwalder Straße bis Celler Straße fallen in die sechswöchigen Sommerferien.

Königstraße bald befahrbar

In diesem Jahr fertiggestellt werden Baumaßnahmen In der Rehre (1. Bauabschnitt) und der Salzburger Straße. Fünf Monate früher als geplant wird die Wedekindstraße fertig. Der Verkehr wird voraussichtlich am 6. April freigegeben. Außerdem wird die Königstraße am 1. April wieder für den Verkehr freigegeben.

Im Innenstadtbereich wird als nächste größere Maßnahme in der zweiten Jahreshälfte mit der Entfernung der Gleisanlage auf dem Ernst-August-Platz begonnen. Dort entstehen dann neue behindertengerechte Bushaltestellen für die Linien 121, 128, 134.

Noch in diesem Jahr beginnen ersten Arbeiten entlang des Radschnellweges nach Lehrte. Die Fahrbahnen der Kestnerstraße sowie der Stadtstraße werden für den Radverkehr optimiert.

Arbeiten in Brabeckstraße gehen weiter

In der Brabeckstraße wird in der zweiten Jahreshälfte mit den Straßenbauarbeiten im Bereich zwischen B65 und Großer Hillen begonnen. Das läuft abschnittsweise – voraussichtlich bis Ende 2021.

Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts der Straßenbauarbeiten In der Rehre wird in der zweiten Jahreshälfte mit dem zweiten Bauabschnitt von der Bergfeldstraße bis Auf dem Sohlorte begonnen. Ziel ist es, diese Arbeiten zum Jahresende abzuschließen.

In den Sommerferien wird in der Hans-Böckler-Allee eine zweite Abbiegespur auf den Messeschnellweg in Fahrtrichtung Süden gebaut. Diese Arbeiten sollen bis zum Jahresende abgeschlossen werden.

Arbeiten auch auf der Vahrenwalder

Das Sonderprogramm Straßenerneuerung sieht Arbeiten in zahlreichen, überwiegend kleineren, Straßen vor. Mit der Vahrenwalder Straße wird eine größere Maßnahme umgesetzt. In Fahrtrichtung Norden wird zwischen dem Großen Kolonnenweg und der Mittellandkanalbrücke sowohl die Fahrbahn als auch der Geh- und der Radweg erneuert.

Um die Attraktivität des Stadtbahnverkehrs zu steigern, wird die Infra Hochbahnsteige unter anderem in der Braunstraße, der Humboldtstraße und am Theodor-Heuss-Platz Arbeiten errichten. Die Verlängerung der Stadtbahntrasse nach Hemmingen in der Göttinger Chaussee läuft weiter.

Landwehrkreisel bekomme eine zusätzliche Spur

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird schwerpunktmäßig die Fahrbahnsanierung des Messeschnellweges zwischen dem Seelhorster Kreuz und der Anschlussstelle Mittelfeld sowie die Fahrbahnsanierung des Westschnellweges zwischen Stöcken und dem Bremer Damm in Angriff nehmen. Der Landwehrkreisel wird um eine Spur erweitert. Außerdem soll der Bau der Ortsumgehung Hemmingen fertiggestellt werden.

Enercity führt im Zusammenhang mit Straßen- und Gleisbauarbeiten zahlreiche Leitungsbauarbeiten durch. Ein besonderes Projekt ist die Erneuerung der Fernwärmeleitung in der Spinnereistraße und im Knotenpunkt Spinnereistraße/ Braunstraße/Königsworther Straße. „Dies könnte in diesem Jahr im Zusammenhang mit den Gleisbauarbeiten der Üstra und den Arbeiten für den Hochbahnsteig in der Braunstraße zu einem verkehrlichen Nadelöhr werden“, so Andreas Bode, Fachbereichsleiter Tiefbau.

Lesen Sie auch

Von Vera König