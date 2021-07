Hannover

Die Landeshauptstadt Hannover hält einen kurzfristigen Einsatz von Landesmitteln für die Beschaffung von technischer Lüftungsunterstützung an Schulen für nicht realistisch. Dies erklärt Bildungs-, Jugend- und Familiendezernentin Rita Maria Rzyski.

Das Land Niedersachsen hatte angekündigt, den Schulträgern 20 Millionen Euro für eine technische Lüftungsunterstützung, wie zum Beispiel Fensterventilatoren, zur Verfügung zu stellen. Dabei will das Land 80 Prozent der Kosten tragen, 20 Prozent verbleiben bei den Schulträgern. Diese Maßnahmen sollen das bisherige Konzept des Lüftens unterstützen, insbesondere in Räumen, die nicht sinnvoll gelüftet werden können.

Informationen fehlen noch

Aktuell arbeite die Stadt daran, sich einen Überblick zu verschaffen, so ein Sprecherin. Um diese Punkte geht es: Wie viele Klassen könnten theoretisch ausgestattet werden? Mit welchen Anschaffungs- sowie Einbau- und Unterhaltskosten ist zu rechnen? Wie hoch ist der Eigenanteil der Kommune?

„Leider gibt es bislang nur eine Ankündigung, dass es ein Förderprogramm geben soll, aber noch keine verbindlichen Informationen, wie und bis wann Mittel wofür abgerufen werden können“, bedauert Rzyski. Im Raum steht ein schriftliches Antragsverfahren, das jedoch noch nicht näher benannt ist. „Landesweit müssen die Schulträger in einem wahrscheinlich engen Zeitraum gleichzeitig auf den ohnehin schon engen Markt zugreifen. Es bleibt abzuwarten, welche Angebote wir auf die Ausschreibungen bekommen, die wegen der Höhe der erforderlichen Ausgaben notwendig werden. Wir rechnen also definitiv nicht zum Schuljahresbeginn 2021/2022 mit einer Ausstattung der Schulen. Um dieses Ziel zu erreichen, hätte das Programm spätestens im April oder Mai dieses Jahres vorliegen müssen“, so die Dezernentin weiter.

Falsche Erwartungen

Es ist auch nicht bekannt, wie die 20 Millionen Euro auf die Kommunen verteilt werden und wie viele Mittel davon Hannover zugestanden werden. Mit Blick auf den erforderlichen Eigenanteil ist eine Beteiligung der Ratsgremien erforderlich. Die letzte Sitzung des Rates vor der Sommerpause findet am 15. Juli statt. Bis dahin kann dem Rat aufgrund der noch nicht vorliegenden Antragsregularien und der daraus resultierenden Kurzfristigkeit kein Beschlussvorschlag unterbreitet werden.

„Wichtig wäre, dass vonseiten des Landes keine Erwartungen geweckt werden, die durch die Schulträger weder sachlich noch zeitlich zu erfüllen sind“, betont Rzyski.

Von zp