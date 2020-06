Stadt Hannover geht gegen Spielhallen und Wettbüros vor

Hannover

Allein zwischen 2002 und 2016 stieg die Zahl der Automaten in Spielhallen in Hannover um mehr als ein Drittel. Eine Entwicklung, die die Stadt mit zunehmender Sorge beobachtet. Um die Ausbreitung von Spielhallen und Wettbüros einzudämmen, hat die Verwaltung ein neues Vergnügungsstättenkonzept vorgelegt. In diesem wird geregelt, wo solche Einrichtungen zulässig sind und wo sie sich auf keinen Fall ansiedeln sollen.

In dem Papier, das in den ersten Bezirksräten schon breite Zustimmung gefunden hat, geht es zwar auch um andere Vergnügungsstätten wie Diskotheken oder Kinos. In diesen sieht die Verwaltung allerdings kein besonderes Problem, weil sie sich nicht so stark verbreitet haben und teilweise sogar zu einer Belebung des Umfeldes beitragen können.

In Hannover gibt es besonders viele Spielhallen

Anders bei Wettbüros und Spielhallen. Deren „ungeordnete Ausbreitung“ könne zu einem „schleichenden Abwärtstrend von Stadtquartieren und Straßenzügen führen“. Häufig träten Nutzungskonflikte insbesondere mit sozialen und kirchlichen Einrichtungen, Anwohnern sowie Gewerbe- und Handwerksbetrieben auf. Negative Auswirkungen sieht die Stadt durch die Ansiedlung und vor allem deren Ballung auf den Bodenmarkt und die Mietpreise. Deshalb sieht sie „Handlungsbedarf“ und will gegen diese „negativen städtebaulichen Auswirkungen“ vorgehen.

Auch ist die Konzentration an Spielhallen in Hannover ist im Vergleich besonders hoch. 2019 kam auf nur 3628 Einwohner eine Spielhalle. Zum Vergleich: In ganz Niedersachsen sind es 5602 Einwohner pro Spielhalle, deutschlandweit 7226. Eigentlich sollte eine neue Abstandsregelung im Glücksspielstaatsvertrag schon die Zahl der Spielhallen reduzieren. Zwischen ihnen sollten mindestens 100 Meter liegen. Wo diese nicht eingehalten wurden, ließ die Stadt das Los entscheiden. Eine Regelung, die das Oberverwaltungsgericht Lüneburg 2017 kippte. Die Spielhallen, die eigentlich schließen sollten, wurden seitdem weiter geduldet.

Erotik-Lokale sind ein kleineres Problem

Negativ bewertet die Stadt zwar auch die Auswirkungen von Vergnügungsstätten aus dem Bereich Erotik wie Striptease-Lokalen, Swingerclubs oder Sexshops. Diese machen allerdings mit 7,9 Prozent nur einen kleinen Teil der 242 Vergnügungsstätten aus, die die Verwaltung in Hannover ausgemacht hat. Zudem sind diese vor allem am Steintor konzentriert. Außerhalb des Bezirks Mitte gibt es nur vereinzelte Ansiedlungen in Ricklingen und Misburg.

Den Großteil der Vergnügungsstätten machen mit einem Anteil von 53,7 Prozent mittlerweile Spielhallen und Wettbüros aus. Einrichtungen aus dem Bereich Kultur und Freizeit wie Kinos und Diskotheken kommen zusammen auf einen Anteil von 38,4 Prozent.

Ein kleineres Problem: Erotiklokale wie diese Striptease-Bar am Steintor. Sie machen nur 7,9 Prozent der Vergnügungsstätten in Hannover aus. Quelle: Michael Thomas

Stadt legt fest, wo sie keine Vergnügungstätten will

In dem neuen Konzept hat die Stadt die Gewerbegebiete in sechs verschiedene Kategorien eingeordnet und genau festgelegt, in welchen Bereichen sie sich die Ansiedlung von Vergnügungsstätten vorstellen kann und wo nicht. Unerwünscht sind diese zum Beispiel dort, wo sich vor allem Wissenschaft und Forschung ansiedeln sollen wie im Technologie- und Wissenschaftspark Marienwerder. Einrichtungen aus dem Bereich Kultur und Freizeit wie etwa ein Kino oder eine Diskothek kann sich die Stadt aber zum Beispiel im Expo-Park und an der Expo-Plaza vorstellen, die als „Eventstandort Entwicklungsspielraum für weitere Ansiedlungen“ habe.

„Maßvolle Steuerung“ nennt die Verwaltung das und betont zugleich, dass sie in Bereichen, die aus „städtebaulicher Sicht als weniger sensibel eingestuft werden“, Vergnügungsstätten „angemessene Entwicklungsmöglichkeiten“ bieten möchte.

Sonderrolle für Steintor und Raschplatz

Als besondere Standorte sieht die Stadt das Steintor und den Raschplatz an. Das Steintor ist schon jetzt ein historisch gewachsenes Vergnügungsviertel mit Erotiklokalen, Diskotheken und Spielhallen. Von denen kann sich die Verwaltung am Steintor sogar mehr vorstellen, damit diese sich nicht in anderen Bereichen weiter verbreiten.

Dazu wäre sie auch bereit, den eigentlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 100 Metern per Verordnung auf 50 Meter zu reduzieren. Am Raschplatz plädiert die Stadt für eine gezielte Weiterentwicklung als „Ausgehstandort“ mit Bars, Tanzlokalen, Diskotheken und Kinos.

Vergnügungsviertel: Am Steintor kann sich die Stadt auch künftig gut Erotiklokale und Spielhallen vorstellen. Sie will allerdings verhindern, dass sie sich in weitere Bereiche ausbreiten. Quelle: Christian Behrens

Automatenverband findet Spielhallen „freundlich und ansprechend“

Aus Sicht von Florian Heinze, Geschäftsführer des Automatenverbandes Niedersachsen, kommt es vor allem darauf an, „wie das Konzept tatsächlich umgesetzt wird“. Aufgrund des vorgeschriebenen Mindestabstands von 100 Metern zwischen den Spielhallen könnten sich diese ohnehin nicht ungehindert verbreiten.

Zudem bestreitet Heinze, dass sich diese negativ auf das Umfeld auswirken. „Das sind freundlich und ansprechend gestaltete, moderne Freizeiteinrichtungen, die keine negativen städtebaulichen Auswirkungen haben“, findet er.

Verteidigt die Spielhallen: Florian Heinze, Geschäftsführer des Automatenverbandes Niedersachsen, findet nicht, dass sich diese negativ auf die Umgebung auswirken. Quelle: Nancy Heusel

CDU sieht „häufig auch Geldwäsche “

In der Politik sehen das allerdings viele anders. Dort stößt das Konzept der Stadt auf große Zustimmung. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke hält es für richtig, „eine ganz klare Ansage zu machen“. Der Spielsucht müssten „gewisse Grenzen“ aufgezeigt werden. Auch teilt er die Einschätzung der Stadt, dass sich Spielhallen und Wettbüros negativ auf das Umfeld auswirken können. Das sei zum Beispiel in der Kurt-Schumacher-Straße geschehen. „Da sehe ich leider viele große, zugeklebte Schaufenster. Es macht keinen Spaß, daran vorbeizugehen“, kritisiert Engelke. Auch SPD-Fraktionschef Lars Kelich findet, dass die Kurt-Schumacher-Straße wegen der Ansiedlung von Spielhallen und Wettbüros „hinter ihrem Potenzial zurückbleibt“.

Deshalb sei es wichtig, dass die Stadt steuernd eingreife. Man müsse „aufpassen, dass es zu keinem Wildwuchs kommt“. Das sieht auch CDU-Bauexperte Felix Semper so. Er kündigt die Zustimmung seiner Fraktion an. „Es ist dringend erforderlich, Spielhallen einzudämmen. Dafür müssen wir alle Register ziehen“. Vor allem eine Ballung dieser Läden sei schädlich. Semper befürchtet, dass „dort häufig auch Geldwäsche betrieben wird“. Für Ärger hatte auch gesorgt, dass der Anbieter Tipico die Stadt ausgetrickst hatte. Die wollte weitere Wettbüros in der Kurt-Schumacher-Straße verhindern und verbot diese für das Erdgeschoss. Daraufhin machte Tipico ein neues Büro im Obergeschoss auf und richtete im Erdgeschoss nur eine Wettannahmestelle ein, die dort erlaubt ist.

Voller Einsatz: An der Kurt-Schumacher-Straße ballen sich mittlerweile die Wettbüros. Quelle: Christian Behrens

Von Christian Bohnenkamp