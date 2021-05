Hannover

Eltern von Kita-Kindern müssen ab sofort wieder Gebühren für die Betreuung zahlen. Monatelang hatte die Stadt Hannover darauf verzichtet, weil wegen der Corona-Pandemie nur eine Notbetreuung möglich war. Schrittweise werden jetzt wieder Elternbeiträge fällig. Der Rat hat diese Regelung mehrheitlich beschlossen.

Im Mai werden die meisten Eltern nur die Hälfte ihres Beitrags zahlen müssen. Von Juni an gelten drei Varianten als Übergangslösung. Sie richten sich danach, wie lang Kinder tatsächlich betreut werden.

Verzicht gilt nur für Notbetreuung

Wenn Kinder die Kita mindestens in der Hälfte der vertraglich vereinbarten Zeit besuchen können, müssen Eltern 50 Prozent des Beitrags zahlen sowie 50 Prozent des Essensgeldes. Werden Kinder im vollen Umfang versorgt, fällt ein Beitrag in voller Höhe an. Die Stadt verzichtet auf einen Beitrag, wenn Kinder weniger als die Hälfte der vereinbarten Zeit betreut wurden.

Welche Variante gilt, richtet sich nach dem Inzidenzwert. Der eingeschränkte Regelbetrieb (keine offenen Gruppen, keine Früh- und Spätdienste) gilt, wenn der von Seiten des Robert-Koch-Instituts festgestellte Inzidenzwert von 165 an fünf Werktagen hintereinander nicht überschritten wird. Weil die Neuansteckungsrate inzwischen aber weit unter dieser Grenze liegt, wird im Juni wahrscheinlich bei unveränderter Verordnungslage und weiterführender Unterschreitung der Inzidenz wieder das volle Entgelt fällig.

Von Vera König