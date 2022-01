Stadt Hannover erhält die ersten 12 Millionen aus dem Digitalpakt Schule

Hannover

Die Stadt Hannover hat jetzt erstmals Geld aus dem im März 2019 beschlossenen Digitalpakt für die Schulen bekommen. Insgesamt stellt der Bund fünf Milliarden Euro für den Digitalausbau der Schulen in Deutschland bereit, 470 Millionen Euro sind für Niedersachsen bestimmt, das Land hat den Betrag auf rund 522 Millionen Euro erhöht.

Kapp 12 Millionen Euro für Hannovers Schulen

Zwei Kartons mit 160 Einzelbescheiden übergab Kultusminister Grant Hendrik Tonne an Oberbürgermeister Belit Onay (re.) Quelle: Ilona Hottmann

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) übergab am Donnerstag im Neuen Rathaus an Oberbürgermeister Belit Onay Bewilligungsbescheide in Höhe von insgesamt 11,6 Millionen Euro. Zwei schwere Kartons mit 160 bewilligten Einzelbescheiden für die Schulen hatte der Minister dabei: „Das ist die mit Abstand größte Summe, die wir auf einmal übergeben haben“, sagte Tonne, „davon geht eine Strahlkraft ins ganze Land aus.“ Er fügte hinzu: „Wir wollen, dass das Geld in den niedersächsischen Schulen ankommt, wir wollen, dass der Digitalpakt umgesetzt wird.“

Wir wollen, dass der Digitalpakt umgesetzt wird: Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Quelle: Ilona Hottmann

OB Onay: Es geht voran beim Digitalausbau

Auch OB Onay sagte, dies sei ein schöner Tag: „Wir merken, es geht voran.“ Monatelang hatten zuvor Land und Stadt darum gestritten, warum die 20 Millionen Euro Förderung, die bereitstehen, nicht abgerufen werden. Landespolitiker hatten gerügt, dass andere Kommunen im Land schon längst Fördergeld abgerufen hätten, während ausgerechnet die Landeshauptstadt sich Zeit lasse. Die Stadtverwaltung hatte dagegen auf ein kompliziertes Antragsverfahren verwiesen, die Schulen müssten einen umfassenden Medienentwicklungsplan vorlegen und jeden Baustein – WLAN, entsprechende Komponenten genauso wie digitale Anzeigegeräte – einzeln begründen und beantragen.

Alle Schulen bekommen in diesem Jahr WLAN-Anschluss

Die knapp 12 Millionen Euro werden jetzt vor allem digitale Anzeigegeräte mit Weißwandtafel, Beamer, Lautsprecher und Apple-TV und den WLAN-Ausbau eingesetzt. Hannover will bis Ende des Jahres alle Schulen in der Stadt zumindest mit einem Basis-WLAN ausrüsten. Eine Ausschreibungspanne hatte dies im vergangenen Jahr allerdings verzögert. Auch ein Breitbandinternetanschluss ist für alle Schulen vorgesehen, allerdings nicht aus dem Digitalpakt finanziert. Die 20 Millionen auf dem Digitalpakt stockt die Stadt selbst wiederum um weitere 10 Millionen Euro auf.

Neuer Digitalpakt des Bundes geplant

Der Digitalausbau wird in den Schulen einen der bislang größten Umbrüche der Bildungslandschaft auslösen, ist sich Kultusminister Tonne sicher. Eine Neuauflage des Bundesförderprogramms, das 2024 ausläuft, ein „Digitalpakt „2.0“, sei bereits geplant: „Und das ist auch gut so, schließlich ist das, was in der Schule gemacht werde, auf der Höhe der Zeit.“ Und dass Schülerinnen und Schüler digitale Endgeräte nutzen, sei ja unstrittig.

Stadt fördert schon seit fast zehn Jahren Digitalausbau

An der Helene-Lange-Schule wird schon seit 2017 mit Tablets gelernt (hier Lateinlehrerin Dagmar Fenge mit Schülern). Das Gymnasium in Linden ist eine der ersten Modellschulen zum digitalen Lernen in Hannover gewesen. Quelle: Clemens Heidrich

Die 12 Millionen Euro Fördergeld seien erst der Anfang, sagte Onay, es würde laufend mehr Geld beantragt: „Das ist nur eine Momentaufnahme, das ist Work in Progress“. Der Digitalausbau sei eine Zukunftsaufgabe, nicht nur in Zeiten von Corona. Ohne die Hilfe von Bund und Land könnten Kommunen diese finanzielle und strukturelle Mammutaufgabe allein nicht stemmen.

Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski betonte, dass die Stadt selbst seit 2013 rund 13 Millionen Euro in den Digitalausbau der Schulen gesteckt habe: 2016 war ein Modellprojekt der Stadt zum Lernen mit Tablet-Klassen an zunächst sechs Modellschulen gestartet, 2020 war es auf sechs weitere Standorte ausgeweitet worden, und weitere Schulen sind in Planung. Die Stadt hat unter anderem das Portal schulen-hannover.de aufgebaut.

Von Saskia Döhner