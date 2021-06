Hannover

Die Stadt ordnet die beiden hannoverschen Streetart- und Graffiti-Festivals „Urban Nature“ und „Hola Utopia“ unter dem Dach „Urbane Kunstwoche Hannover“ neu, die erstmals vom 23. bis 29. August stattfindet. In der zeitlichen Zusammenführung von zwei Festivals sieht das Kulturbüro große Synergien, da die beiden Einzelfestivals Urbane Kunst in Hannover zum Thema haben – und: die Zusammenführung ist Teil des Kulturentwicklungsplanes der Stadt, den der Rat verabschiedet hatte.

Die Idee, urbane Kunst öffentlich darzustellen, gab er erstmals 2018. In dem Jahr hatte die Stadt eine 1.000 Quadratmeter große Freifläche geschaffen, auf der seither legal Graffiti als Kunstform gestaltet wird. An der sogenannten „Ihmehall“ rund um das Ihme-Zentrum findet seither einmal im Jahr das Urban Art & Graffiti-Festival „Urban Nature“ statt. Die dreitägige Veranstaltung feiert die Graffitikultur, vernetzt die Akteure und bringt die hannoversche Szene mit internationalen Künstlern und Graffiti-Fans zusammen.

Utopien an die Häuserwand – jeder kann mitgestalten

„Hola Utopia“ heißt ein weiteres Street-Art-Festival mit soziokulturellem Einschlag – triste Hauswände wandeln sich in Galerien für gemalte Utopien. Das Konzept hinter dem Festival: Jeder Hannoveraner kann mitmachen und seine Ideen einbringen. Die Entwürfe bringen Künstler dann als großflächige Wandmalerei an Hannovers Hausfassaden. Dieses Jahr nun verbindet sich das „Hola Utopia“ mit dem Festival „Urban Nature“ – beide Festivals setzen Hannover damit auf die Urban-Art-Landkarte der europäischen Städte, so die Landeshauptstadt selbstbewusst.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer Interesse an einer künstlerischen Mitgestaltung hat, kann sich ab sofort für einen Vorab-Workshop anmelden, der an drei Tagen unter dem Thema „Human Unity: Soziales Bewusstsein und ökologische Verantwortung stärken“ stattfindet. Die Teilnahme ist kostenlos, die Arbeitsprozesse sollen später auf dem „Hola Utopia“ während der Urbanen Kunstwoche präsentiert werden – und als Entwürfe für neue Fassadenbilder dienen. Die Terminen für die Workshops sind: 25. Juni, 16 bis 19 Uhr; 26. Juni, 10 bis 17 Uhr und 27. Juni, 10 bis 15 Uhr. Anmeldungen per Mail unter mail@hola-utopia.de

Von Andreas Voigt