Nie zuvor haben eine Kommunalwahl und eine Bundestagswahl in einem Abstand von 14 Tagen stattgefunden. Sagt Carsten Köller – und er muss es als Wahlleiter wissen. Die Stimmabgaben am 12. September und am 26. September werden für die Stadt Hannover zur logistischen Meisterleistung. Sie braucht allein 4200 Wahlhelfer. „Eigentlich doppelt so viele“, so der Fachbereichsleiter. „Wir hoffen, dass die meisten zu zwei Einsätzen bereit sind.“

Ende Mai gehen die Berufungsschreiben heraus. Aus einer Wahlhelferdatei werden willkürlich Namen gezogen. Wer älter als 65 Jahre ist, kann die Aufgabe ablehnen. „Wer 70 Jahre alt ist und sich die Aufgabe zutraut, den nehmen wir gern“, sagt Köller.

Pandemie macht Abstimmung schwierig

Mit der Berufung kommen alle Wahlhelfer in die Prioritätengruppe 3 für die Corona-Impfung. Wahlen unter den Bedingungen dieser Pandemie machen die Abstimmung über den Regionspräsidenten, die Regionsversammlung, den Rat und den Bezirksrat (alle am 12. September) sowie über den Bundestag und die Stichwahl zum Regionspräsidenten (am 26. September) besonders schwierig.

Handdesinfektionsmittel, Masken, Schutzwände bei der Abgabe der Wahlberechtigungsschreiben und der Stimmzettel – an all das muss Köller denken. Die Kosten hat er noch gar nicht geschätzt: „Wir geben das aus, was erforderlich ist.“ Das könnten bei den noch nicht zweifach geimpften Helfern und Helferinnen dann auch Schnelltests für den Tag sein.

Neue Wahllokale erforderlich

Das Team des Wahlleiters muss zudem neue Wahllokale suchen. 15 bis 17 waren bisher in Alten- und Pflegeheimen untergebracht. Wegen Sorgen um die Ansteckung haben schon drei dieser Heime abgewunken; andere sagen nur unter Vorbehalt zu. In Sporthallen, in denen bislang die Stimmabgabe für drei Wahlkreise möglich war, werden es diesmal nur ein oder zwei sein.

Das allergrößte Problem ist die Briefwahlstelle. „Wegen Corona gehen wir von einer Verdopplung der Briefwahlstimmen aus“, so Köller. Aufgerufen seien rund 400.000 Wähler und Wählerinnen. Der Durchschnitt von 80.000 Briefwahlstimmen bei einer Bundestagswahl und 60.000 bei einer Kommunalwahl werde auf jeden Fall getoppt.

Rathaus reicht nicht mehr aus als Briefwahlstelle

Weil nicht abzusehen ist, ob wirklich jeden den Stimmzettel abschickt oder aber vorbeibringt, reicht die Briefwahlstelle im Rathaus nicht aus. Dependancen sind im Rathauskontor gegenüber und an der Leinstraße 14 geplant, eventuell auch in der Bauverwaltung nebenan. Ausgezählt wird im Rathaus, dann aber in mehreren Räumen.

Fürs Superwahljahr lässt die Stadt gerade eine neue Software aufspielen. Das System sei leistungsstärker und garantiere höhere Sicherheitsstandards, erklären die Experten. „Alles liegt im Zeitplan“, ist für Köller das Wichtigste.

Schulung per Videokonferenz?

Muss es auch, denn bald fängt die Vorbereitung der Wahlhelfer an. 200 von ihnen konnten bislang im Theodor-Lessing-Saal der Volkshochschule lernen, wie ihr Einsatz klappt. Wegen Corona dürften das heute maximal 50 sein. Wahrscheinlich muss die Stadt Schulungen per Zoom-Videokonferenz oder hybrid anbieten.

Obwohl der Bund nicht mehr Geld erstattet als bislang, erhöht die Stadt die Ausgaben für Wahlhelfer um fünf Euro. „Das ist mehr ein symbolisches Dankeschön“, weiß Köller. Ein Schriftführer erhält 45 Euro, der Vorsteher 40 Euro und die restlichen Mitglieder 35 Euro. Wegen Gesundheitsschutzgründen gibt’s das Geld erstmals nicht bar auf die Hand, sondern in Form einer Überweisung.

Mobile Einsatztruppen helfen

Starke Nerven, Stressresistenz und viel Sitzfleisch dürften wohl die wichtigsten Anforderungen an die 4200 Männer und Frauen in den jetzt 103 Wahlbezirken (früher 84) sein. Weil es dort Zugangsbeschränkungen geben wird (nur zwei Wahlkabinen statt dreien und vorgeschriebene Laufwege), bereitet sich die Stadt durch mobile Einsatztruppen auf einen möglichst reibungslosen Ablauf vor. „Das alles wird eine Herausforderung“, ahnt Carsten Köller.

Von Vera König