In gut vier Wochen werden Oberbürgermeister Belit Onay und Stadtkämmerer Axel von der Ohe den Entwurf für den Doppelhaushalt 2021/22 einbringen. Schon jetzt zeichnet sich eine große Kontroverse ab – über den Stellenplan. Die einzelnen Fachbereiche der Stadt haben Bedarf an 1200 Mitarbeitern gemeldet. Vorgesehen wird aber nur die Einstellung von 460 – und schon das kostet sieben Millionen Euro.

Mit Stress für die Mitarbeiter und langen Bearbeitungszeiten für die Bürger sollte Schluss sein. „Neue Aufgaben erfordern mehr Personal“, argumentierte Karin Gödecke vom städtischen Gesamtpersonalrat. Vom Bedarf, den die Fachbereiche angegeben hatte, erkannte der Fachbereich Personal und Organisation 700 Stellen als begründet und notwendig an.

Eigentlich sollte der Feststellung eine Diskussion zwischen Führungsspitze und Personalrat folgen. Aber, so Gödecke: „In zwei Sommerklausuren hat die Verwaltungsspitze im Alleingang entschieden, nur bereits besetzte außerplanmäßige und refinanzierte und wenige unvermeidbare Stellen einzurichten.“

Kämmerer spricht von prekärer Lage

„Der aktuelle Ansatz der Verwaltung sieht die Erhöhung des Stellenplans im Umfang von rund 460 Stellen vor. Angesichts der prekären Finanzlage können allerdings primär nur solche Stellen eingerichtet werden, die keinen neuen Aufwand verursachen – also die entweder bereits befristet genehmigt oder refinanziert sind“, bestätigt von der Ohe. Über diese Bedarfe hinaus habe die Verwaltung in jenen Bereichen, in denen besondere Engpässe bestehen, Personalkosten im Umfang von rund 100 Stellen zusätzlich im Plan aufgenommen.

Der Stadtkämmerer weist auf die Notwendigkeit hin, extrem sparsam mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen: „In Coronazeiten ist nichts normal – vor allem nicht bei steigenden Fallzahlen und weiteren Belastungen für die Gewerbesteuer zahlenden Unternehmen der Stadt. Die historisch angespannte Finanzlage der Stadt habe ich mehrfach und zuletzt in dem Abschlussgespräch mit dem Gesamtpersonalrat dargelegt.“

Gehen Aufgabe an Externe?

Die Forderungen des Gesamtpersonalrats, so von der Ohe, gingen weit über das im Rahmen der Stadt finanziell Leistbare hinaus. Gödecke befürchtet als Folge: „Vergabe von Aufgaben und Privatisierung“. Von der Ohe sieht die Auslagerung von Dienstleistungen nicht so kritisch: „Einige Aufgaben der Stadtverwaltung können teilweise besser durch externe Leistungserbringer erbracht werden.“

Über solche Argumente ist der Gesamtpersonalrat stocksauer. „Schönen Worten auf Personalversammlungen folgen keine Taten, die Beteiligungskultur ist auf einem Tiefpunkt angelangt“, schreibt Gödecke in einem Brief an alle städtischen Mitarbeiter.

Arbeitsverdichtung gestiegen

Spannend für sie dürfte sein, wie sich der neue Personaldezernent Lars Baumann in diesem Konflikt verhält. „Wir nehmen die Arbeitsverdichtungen in vielen Bereichen der Stadtverwaltung wahr und sehen auch die Belastungen, die durch die Coronakrise für viele Mitarbeiter entstanden sind“, so Baumann auf Anfrage der NP. Dennoch müssten Arbeitsabläufe hinterfragt werden; nicht jedes Problem sei durch zusätzliche Stellen lösen.

Aus der Sicht des Personaldezernenten ist die Corona-Haushaltslage „ein Ansporn, gemeinsam mit dem Gesamtpersonalrat und den Kollegen kritisch zu prüfen, welche Aufgaben effizienter und besser gelöst werden können.“ Das beinhalte auch, bestimmte Aufgaben gegebenenfalls wegfallen zu lassen. Genau das hatte der Gesamtpersonalrat befürchtet: „Ohne zusätzliche Mitarbeiter werden wir entscheiden müssen, wo und wann das Licht ausgeht.“

Von Vera König