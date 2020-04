Chez Heinz und Fössebad: Zwei Parallelbauten sind der Stadt zu viel

Hannover

Der Musik-Klub Bei Chez Heinz kann aus Sicht der Stadt am Fössebad im Stadtbezirk Linden-Limmer bleiben. Doch kann er auch parallel zum Neubau des Bades gebaut werden, wie von Chez Heinz-Geschäftsführer Jürgen Grambeck angeregt? Aus Sicht der Stadt eher nicht. Das hat sie jetzt klargestellt und darauf verwiesen, dass sie die mögliche Fläche für das Chez Heinz – im Osten des Geländes am Ex-Wasserspielplatz – für die Baustellenfahrzeuge benötige.

Wie berichtet, hatte die Stadt dem Stadtbezirksrat Linden-Limmer Mitte März schriftlich mitgeteilt, dass ein Neubau auf dem Gelände an der Liepmannstraße grundsätzlich möglich ist – diesen Standort hatten die Chez-Heinz-Betreiber Ende 2019 selber ins Spiel gebracht. Der Stadtbezirksrat hatte daraufhin die Stadt um Prüfung gebeten, neben zwei weiteren Standorten.

Musikklub soll möglichst ohne Unterbrechung weiterlaufen

„Unser Wunsch ist es, dass der Musikklub ohne Unterbrechung betrieben werden kann. Wenn nicht, dann sollte die Pause so kurz wie möglich sein“, so Jürgen Grambeck. Das Chez Heinz wolle nun von einem Architekten ein Freiraumflächenkonzept erstellen lassen, um dadurch darstellen zu können, wie viel Fläche die Stadt tatsächlich benötigt. „Sie baut mitunter auf engstem Raum in der Stadt, ganz unmöglich erscheint ein Parallelbau deshalb nicht.“

Zurzeit sieht es aber noch so aus, als wenn der Club sein Domizil im Keller des Fössebad-Altbaus verlassen muss. Und zwar im Sommer 2024, wenn das neue Fössebad eröffnet und der Bad-Altbau mit dem Chez Heinz nebenan abgerissen wird. Der Club soll dann auf die Fläche des ehemaligen Wasserspielplatzes verlegt werden – als ebenerdiger, barrierefreier Neubau mit wenig Raumnutzung im ersten Obergeschoss. Rund 500 Quadratmeter haben die Betreiber für den Klub veranschlagt.

Neubau des Musikklubs mit 1,5 Millionen Euro veranschlagt

Die Stadt Hannover hat nun ebenfalls klargestellt, dass der Neubau vom Betreiber finanziell getragen werden muss. 1,5 Millionen Euro netto hat das Chez-Heinz-Team veranschlagt, in erster Linie kreditfinanziert. Eine Überlegung: Die aktuelle Monatsmiete in Höhe von 3000 Euro an die Stadt wird nach Neubezug in ein Darlehen umgewandelt. Zudem soll es Spenden- und Solidaritätsaktionen geben – auch deshalb plädiert Jürgen Gramneck für einen Weiterbetrieb des Chez Heinz während es Neubaus: „Die Corona-Zwangspause nutzen wir für Ideen.“

Von Andreas Voigt