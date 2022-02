Hannover

Er hat einen Freiwilligendienst absolviert, arbeitet bei den Johannitern, spricht gut Deutsch und hat erwartet, dass alles ganz schnell geht. Doch Ahmad Sedan wartet seit sieben Monaten darauf, dass das Einbürgerungsamt in Hannover endlich über seinen Antrag auf deutsche Staatsbürgerschaft entscheidet. „Das Amt ist telefonisch ganz schlecht erreichbar“, sagt der Syrer. Von Freunden habe er gehört, dass es in Ämtern anderer Städte, etwa in Garbsen, deutlich schneller gehe.

Die Verzögerung scheint kein Einzelfall zu sein. Ein anderer Syrer berichtet, dass auch bei ihm sechs Monate vergingen, bis das Amt seinen Antrag genehmigte. „Ich kenne niemanden, bei dem das schneller klappt“, sagt er. Besonders ärgert ihn, dass das Amt auch auf Mails nicht antworte. „Erst als ich mit einem Anwalt drohte, erhielt ich eine Antwort“, sagt er.

Einbürgerungsanträge häufen sich

Tatsächlich räumt die Stadt Hannover ein, dass es seit dem vergangenen Jahr „zu einer starken Häufung von Einbürgerungsanträgen“ gekommen sei. Das liege zum einen daran, dass es Ausländern seit Kurzem möglich ist, bereits nach sechs Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen, wenn sie besondere Integrationsleistungen erbracht haben, etwa ein ehrenamtliches Engagement. Zuvor galt, dass Antragsteller mindestens acht Jahre in Deutschland gelebt haben müssen. Viele Menschen, die 2015 zurzeit der großen Migrationswelle nach Hannover kamen, entscheiden sich jetzt, diese Möglichkeit der Verkürzung in Anspruch zu nehmen und stellen vermehrt Anträge auf Einbürgerung.

Tempo der Bearbeitung hängt von anderen Behörden ab

Zum anderen hänge das Bearbeiten von Einbürgerungsanträgen auch von der Schnelligkeit anderer Behörden ab, betont die Stadt. So müsse man klären, ob der Antragsteller aktuell und zukünftig einer Arbeit nachgehe, die seinen Lebensunterhalt sichert. Zudem müssten zur „notwendigen Identitätsklärung“ Dokumente aus dem Herkunftsland geprüft werden. „Dies kann zum Beispiel bei irakischen Staatsangehörigen unter Beteiligung der hierfür zuständigen Stellen aktuell bis zu drei Jahren dauern“, teilt die Stadt mit. Viel Zeit koste es auch, Antworten auf Sicherheitsabfragen bei Bund und Land zu bekommen. Und dann gebe es noch Ausfälle und Einschränkungen, die wegen der Corona-Pandemie in Ämtern entstanden seien.

Im Idealfall drei Monate bis zur Einbürgerung

Im Idealfall dauert es nach Angaben der Stadt Hannover drei Monate, bis über einen Antrag entschieden wird. Tatsächlich sei die Bearbeitungszeit aber deutlich länger. Gesetzlich festgelegte Mindestfristen für Einbürgerungen gibt es nicht. Um der Fülle von Anträgen auf die deutsche Staatsbürgerschaft nachzukommen, schafft die Stadt jetzt drei zusätzliche Stellen, die im ersten Halbjahr 2022 besetzt werden sollen.

Wer die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen will, muss über ein geregeltes Einkommen verfügen, darf keine wesentlichen Vorstrafen haben und muss ausreichend Sprachkenntnisse vorweisen. Zudem sind „Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung“ nötig, die in der Regel durch einen bestandenen Einbürgerungstest nachgewiesen werden. Die Einbürgerung kostet 255 Euro pro Person, für minderjährige Kinder, die zusammen mit ihren Eltern eingebürgert werden, fallen 51 Euro an.

