Stadt Hannover: Großer Untreue-Prozess beginnt

HANNOVER

Gunter E. (55) galt in der Stadtverwaltung Hannover als Organisationstalent. Wenn irgendjemand etwas benötigte, hieß es nur: „Der Gunter macht das.“ Nun steht der Werkstattleiter mit Oliver N. (49) am Dienstag vor dem Schöffengericht. Die Anklage lautet auf Untreue und Steuerhinterziehung.

Gunter E. soll von dem Großhändler Oliver N. kostenlos Waren erhalten haben. Er konnte die Sachen gut gebrauchen, war er doch im Nebenberuf in Sachen Haustechnik unterwegs. Im Gegenzug habe der Großhändler überhöhte Rechnungen für Lieferungen an die Stadt geschrieben. Gunter E. soll diese „Luftrechnungen“ durchgewunken haben. Amtsrichter Reinhard Meffert wird die Verhandlung leiten. Er gilt als sehr erfahren in Steuerstrafverfahren.

Waren im Wert von 300.000 Euro erhalten

Der Gewinn für die Angeklagten liege im sechsstelligen Bereich. heißt es in der Anklage. So soll der Werkstattleiter der Stadt Hannover Waren für 300.000 Euro erhalten haben. Das Finanzamt macht 190.000 Euro hinterzogene Steuern geltend. Der Mann habe sich um 100.000 Euro bereichert.

Anwalt Gunter E. ist Matthias Waldraff. Er kündigte an: „Es wird interessante Einblicke in die Abläufe der Stadt Hannover geben.“ Bis zur Anklageerhebung im November 2019 habe sein Mandant noch in der Verwaltung gearbeitet. Nach Anklageerhebung sei er fristlos gekündigt worden.

Nur zwei Verhandlungstage

Was komisch anmutet: Die 105 Taten (bei Gunter E.) und 91 Vergehen bei Oliver N. sollen im Zeitraum von 2011 bis 2015 begangen worden sein. Warum kommt das jetzt erst vor Gericht? Und warum beim Amtsgericht, eigentlich wäre das eine Anklage für das Landgericht? Waldraff macht den Wechsel der ermittelnden Staatsanwälte für die lange Verfahrensdauer verantwortlich. „Dieser Prozess gibt auch Einblicke in die völlige Überlastung der Justiz“, sagt er.

Ferner ist auch merkwürdig, dass der Prozess nur zwei Verhandlungstage dauern soll. Gerade Untreue-Delikte und Steuerstrafsachen gelten als sehr aufzuklären und langwierig.

Von Thomas Nagel