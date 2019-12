Elterngeld: Warum kriegt die Stadt das nicht in den Griff?

HANNOVER

Die Stadtverwaltung Hannover ist zuversichtlich, dass sie den Bearbeitungsstau beim Elterngeld in den Griff bekommt – wohl irgendwann im späten Frühjahr 2020. Sie zweifelt jedoch daran, dass sie den durch den Jugendhilfeausschuss des Rates erteilten Auftrag umsetzen kann, schon Mal Abschläge auszuzahlen, bevor ein Elterngeldantrag endgültig beschieden wird.

Seit Monaten warten Eltern in Hannover sehr lange auf den Bescheid zu ihrem Elterngeldantrag; es sind Fälle bekannt, wo es mehr als fünf Monate dauerte. Viele Anspruchsberechtigte müssen sich daher zur Überbrückung der Zeit ohne das Geld anderweitig behelfen (NP berichtete). Grund laut Stadt: Personalmangel. Derzeit seien vier von 12,5 Stellen nicht besetzt hieß es auf NP-Anfrage – woran das liegt, dazu äußert sich die Stadt derzeit „aus datenschutzrechtlichen Gründen“ nicht. Es hätten sich jedoch in den vergangenen zwei Jahren auch „immer wieder nach mehreren Stellenneubesetzungen (…) neue nicht vorhersehbare Vakanzen ergeben“. Bei Vollbesetzung betrage die Bearbeitungszeit je Fall etwa vier Wochen, derzeit liege sie bei „bis zu vier Monaten“. In der Vergangenheit wurde von der Stadt auch ein hoher Krankenstand als Mit-Ursache genannt.

Mit Abschlagszahlungen Not lindern

Das Ansinnen der Ratspolitik, die Not mit Abschlagszahlungen zu lindern, könnte womöglich scheitern: Man prüfe „derzeit die rechtliche Umsetzung“ - aus dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz ergebe sich jedenfalls „keine rechtliche Grundlage für die Zahlung von Abschlägen“.

Alle unbesetzten Stellen in der Elterngeldstelle seien ausgeschrieben worden, einzelne Besetzungsverfahren seien auch schon gelaufen. Die Hoffnung der Behörde: „Auch wenn die Resonanz auf die Ausschreibungen eher gering war, gehen wir davon aus, die freien Stellen im Frühjahr 2020 tatsächlich besetzt zu haben. Nach erfolgreicher Einarbeitung werden wir wieder zu den gewohnten Bearbeitungszeiten von vier Wochen zurückkehren können.“

Zuvor soll mittels Schließung für den Publikumsverkehr an 15 Tagen ein Teil des Bearbeitungsstaus abgearbeitet werden (wir berichteten). Um wie viel, da bleibt die Stadt etwas vage: „Das Ziel lautet ,so viele Anträge so schnell wie möglich‘“. Aktuell sei man mit 1700 neuen Anträgen im Rückstand. Bei Änderungsanträgen gebe es dagegen keine Rückstand: „Diese werden binnen weniger Tage bearbeitet.“

Laut Stadtverwaltung dürften in diesem Jahr etwa 8500 Neuanträge und etwa 4000 Änderungsanträge gestellt werden. Um Zeit für die Aufarbeitung des Rückstands zu haben, soll es vom 9. bis 13. Dezember, vom 13. bis 17. Januar und vom 16. bis 20. März nur eine eingeschränkte Beratung für dringende Fälle geben. Dafür stünden in diesen Wochen jeweils am Dienstag zwischen 9 und 12 Uhr und am Donnerstag zwischen 12 und 15 Uhr Mitarbeiter telefonisch zur Verfügung. Anträge zum Elterngeld können bei der Information des Fachbereiches Jugend und Familie in der Spinnereistraße 3 (gegenüber dem Heizkraftwerk in Linden) abgegeben oder in den dortigen Briefkasten geworfen werden.

