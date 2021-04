Stadt Hannover: Dieser Schottergarten ist gar kein Schottergarten

Hannover

Die Stadt Hannover hat Schottergärten den Kampf angesagt. Eine „ökologische Katastrophe“ seien diese. Wo diese angelegt würden, sei der Boden so gut wie tot. Ein großes Problem vor allem für Insekten sei das, denen dadurch Lebensraum verloren ginge. Angesichts dieser eigentlich klaren Zielsetzung wirft ein Bauprojekt in Kleefeld Fragen auf, für das die Stadt selbst die Verantwortung trägt.

Die Zentrale Versorgungskasse der Stadt (ZVK) hat an der Lathusenstraße schicke neue Wohnungen gebaut – und rundherum unzählige Quadratmeter Schotter verteilt. Nur ein paar kleine Pflänzchen durchbrechen die graue Tristesse, die sich um den Gebäudekomplex zieht. Bei der CDU im Rat stößt das auf heftige Kritik. „Doppelmoral“ wirft deren Umweltexperte Maximilian Oppelt der Stadt vor, weil diese den Bürgern Schottergärten verbiete und dann selbst „solche Steinwüsten“ anlege.

Seit 2012 sind Schottergärten in Niedersachsen verboten

Auch bei Projekten der ZVK müsse diese „mit gutem Beispiel vorangehen“. Denn die Versorgungseinrichtung, die für Mitarbeiter von Stadt und Region zuständig ist, ist rechtlich unselbstständig und hat sogar einen eigenen Fachbereich innerhalb der Verwaltung.

Laut der Niedersächsischen Bauordnung sind Schottergärten seit 2012 verboten. Darin heißt es, dass „nicht überbaute Flächen der Baugrundstücke Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind“. Gepflastert oder geschottert werden dürfen also nur Zugänge, Zufahrten, Parkplätze, Gartenwege oder Lagerplätze. Alle anderen Bereiche müssen mit Rasen oder Gras, Bäumen, Sträuchern, Zier- oder Nutzpflanzen bedeckt sein.

Stadt: „Kein baurechtlich unzulässiger Schottergarten“

Aus Sicht der ZVK ist der geschotterte Vorgarten an der Lathusenstraße allerdings gar kein Schottergarten. Bei den Flächen handele es sich „um notwendige Regenwasserversickerungsmulden“. Sämtliche Bauvorschriften seien eingehalten worden. Zwar räumt auch die ZVK ein, dass der erste Eindruck der Außenanlagen „momentan etwas trist“ sei. Durch die gepflanzten Bodendecker werde sich aber „das Schotterbild nach und nach geben und hoffentlich bereits im Sommer gar nicht mehr zu sehen sein“.

Die Bauverwaltung betont ebenfalls, dass „kein baurechtlich unzulässiger Schottergarten“ vorliege, sondern „eine erforderliche Einrichtung zur Grundstücksentwässerung“. Für CDU-Mann Oppelt klingt das „nach einer faulen Ausrede“. Jeder, der auf die Flächen vor dem Haus schaue, sehe „etwas anderes“, als die Stadt behaupte. Er ist sich zudem sicher, dass das Wasser „auf einer blühenden Wiese viel besser versickern würde“. Oppelt kritisiert auch, dass es „kein gutes Signal“ sei, wenn die Stadt solche Schotterflächen anlege.

Nicht die erste Steinwüste der Stadt

Zumal es nicht die erste Steinwüste bei einem Projekt der Stadt ist. Vor dem Verwaltungsneubau am Schützenplatz sollten eigentlich Bäume gepflanzt werden. Zu sehen war davon in der Realität jedoch nichts. Erst nach anhaltender Kritik tauchten vor dem Gebäude ein paar Blumenkübel auf. Auch vor einem Bauhof des Tiefbauamtes in Groß-Buchholz hatte die Stadt einen Schottergarten angelegt.

Vorher: Schottergarten-Tristesse vor dem Bauhof des Tiefbauamtes in Groß-Buchholz. Quelle: Christian Bohnenkamp

Immerhin dort hat sich etwas getan. Nachdem die NP im November über die Sache berichtet hatte, kündigte die Stadt an, dass der Schotter schon bald verschwinden werde. Das ist mittlerweile geschehen. Stattdessen hat die Verwaltung auf der Fläche Rasen gesät.

Nachher: Schon bald nach der NP-Berichterstattung wurde der Schotter entfernt. Quelle: Christian Behrens

Eigentlich wollte die Stadt sogar extra Mitarbeiter einstellen, um baupolizeilich gegen verbotene Schottergärten vorzugehen. Aufgrund der leeren Kassen wird daraus erst einmal nichts. Stattdessen will sie Bauherren künftig zusammen mit der Baugenehmigung eine Broschüre schicken, „um das Bewusstsein dafür zu stärken, dass Schottergärten ökologisch inakzeptabel und baurechtlich rechtswidrig sind“. Ein paar davon sollte sie wohl auch im eigenen Hause verteilen.

Von Christian Bohnenkamp