Bereits im ersten Quartal 2022 will das Land mit den Bürgern über die anstehende Sanierung des Westschnellwegs reden. Es droht ähnlicher Ärger wie beim Südschnellweg, der im Bereich der Leinemasch fast doppelt so breit werden soll wie heute. Denn auch der Westschnellweg erfüllt längst nicht mehr heutige Sicherheitsansprüche, sodass dort ebenfalls eine deutliche Verbreiterung droht. Die Grünen haben deshalb den Bau eines Tunnels zwischen Lindener Berg und Herrenhausen ins Spiel gebracht. Und auch die Stadt will, dass solche Lösungen untersucht werden.

„Auch aus Sicht der Stadt ist es wichtig, alle Potenziale der verschiedenen Varianten, die sich beim Neubau des Westschnellweges ergeben, genau auszuloten. Dies gilt auch für mögliche Tunnelvarianten“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald.

Grüne: Viel Platz für Wohnungen durch Westschnellweg-Tunnel

Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin jedenfalls sieht – trotz wohl deutlich höherer Kosten – große Vorteile in einem Tunnelbau. Zum einen, weil dadurch weniger Konflikte mit Anliegern drohen. In einigen Bereichen wie der Bardowicker Straße in Linden-Mitte führt der Westschnellweg schon heute dicht an Wohnhäusern vorbei. Zum anderen hat Gardemin auch städtebaulich riesiges Potenzial ausgemacht, weil durch die Verlegung des Schnellwegs unter die Erde neue Flächen für den Wohnungsbau in hochattraktiver Lage gewonnen würden.

Die Stadt weist auch auf Schwierigkeiten hin, die mit dem Bau eines Tunnels verbunden wären. Dazu gehören der Bau von Rampen, die notwendig wären, um die unterirdische Strecke an das übrige Straßennetz anzuschließen. Auch die Zukunft des westlich des Schnellwegs verlaufenden Flüsschens Fösse müsse berücksichtigt werden, außerdem Belange des Denkmalschutzes. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen plädiert die Stadt für „ein umfassendes Beteiligungsverfahren, das noch breiter angelegt werden sollte als das in Döhren und Ricklingen“ für den Neubau des Südschnellweges, so Sprecherin Steigerwald.

Für Südschnellweg-Klage: Bündnis sammelt Spenden

Gegen die Verbreiterung des Südschnellwegs von derzeit 14,50 auf künftig 25,60 Meter will ein Bündnis Klage vor dem Oberverwaltungsgericht einlegen. Eine Spendensammlung zu deren Finanzierung hat jetzt begonnen. „Wir haben seit der Gründung im letzten Jahr unglaublich viel Zuspruch für unsere Petition und bei den Demonstrationen erfahren. Darauf aufbauend haben wir uns entschieden, auch die Finanzierung der Klage gemeinsam schultern zu wollen“, kündigt das Bündnis an. Gegen die massive Verbreiterung hatten gut 12.700 Menschen eine Petition unterschrieben.

Benötigt werden rund 14.000 Euro, zur Finanzierung der Gerichts-, und Anwaltskosten sowie für die Erstellung von Gutachten. Auch „die kritische Begleitung weiterer Straßenbauprojekte in der Region wie dem Westschnellweg oder der B65 soll von der Spendensammlung profitieren“, kündigt das Bündnis an. Bis Montagnachmittag waren auf der Spendenplattform betterplace.org bereits fast 7000 Euro zusammengekommen.

Das Bündnis zeigt sich „zuversichtlich“ mit Blick auf die Erfolgsaussichten der Klage. Denn ein kürzlich veröffentlichtes Gutachten des Naturschutzbundes BUND habe gezeigt, dass viele der geplanten Ausbauvorhaben des Bundes „einer juristischen Überprüfung nicht standhalten würden. Dazu zählt in unseren Augen auch der Südschnellweg, der im Bereich der Leinemasch für mehr und schnelleren Autoverkehr ausgebaut werden soll“, kritisiert das Bündnis.

