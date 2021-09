hannover

Ein Aufruf zu mehr Menschlichkeit und ein bewegendes Zeugnis für die Kraft der Kultur: Starpianist Igor Levit hat gestern in der Staatsoper von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den Niedersächsischen Staatspreis erhalten.

Zur Hälfte jedenfalls, die andere Hälfte (ebenfalls 15.000 Euro) ging an die Busunternehmerin Edith Bischof für ihr Engagement in Sachen Berufsbildung für benachteiligte Frauen.

„In Russland geborener Niedersachse“

Igor Levits Dankesrede war bemerkenswert – in ihrem ungebremsten Engagement und in ihrer Liebeserklärung an seine Heimatstadt Hannover. Und auch deshalb sei ihm dieser Staatspreis so besonders wichtig: „Ich bin ein in Russland geborener Niedersachse, der in Hannover sein Zuhause gefunden hat.“ Die Stadt sei zentral für sein Leben, weil er hier seine Identität als Musiker gefunden habe – und weil hier mit Hannes Malte Mahler der Mensch außerhalb seiner Familie begraben liegt, der ihm am meisten bedeutet.

Eine erfolgreiche Migrationsgeschichte, auch das sei sein bisheriger Lebensweg. Er dankte seinen Eltern, die im Publikum saßen, für ihren Mut, den sie aufgebracht haben, um für eine bessere Zukunft ihrer Kinder ihre Heimat zu verlassen.

Preisgeld für Afghanische Ortskräfte

Sein Preisgeld stiftete Levit je zur Hälfte an den Verein „Patenschaften Afghanische Ortskräfte“ und das niedersächsische Netzwerk für traumatisierte Geflüchtete. Beides sei extrem wichtig, so Levit, weil hier Lücken geschlossen werden, die der Staat offen lasse. „Manchmal schäme ich mich für dieses Land.“ Das Publikum rief er auf „aufmerksam und empathisch“ zu bleiben.

Levit-Laudator, der TV-Moderator Jo Schück machte sich launig Gedanken über Levits Erfolgsgeheimnis – das würde darin liegen, dass Levit „irritiert“. Weil er sich eben nicht in Schubladen packen lässt. Da ist der Twitter-Maniac, der bisweilen im US-Fernsehen auftritt. Der Pianist der virtuos nicht nur die Tasten, sondern auch Podcast und Radioformate beherrscht.

Paradoxon Levit

Igor Levit sei ein Paradoxon – und das fand der Laudator in dem Nebeneinander von „Ei und Zackenbarsch“: Wenn Levit auf der einen Seite bei der Zubereitung eines Nizza-Salats hilflos mit dem entsprechenden Ei in der Hand danach fragt, was er denn nun damit machen solle – und dann nur wenig später in einer TV-Kochshow einen perfekten Zackenbarsch zubereitet.

Das würde auch für seine Musik gelten – wenn Levit eben nicht nur Beethoven, große Klassiker wie Schostakowitsch spielt, sondern sich auch für die Heay-Metal-Band Metallica ans Klavier setzt, um deren Hit „Nothing Else Matters“ in die Tasten zu drücken. Und von der Band stammt der Spruch: Wenn man nicht mehr in der Lage ist, Neues zu entdecken, würde man in der nächsten Minute sterben. Ein unbändige Entdeckerfreude würde Levit auszeichnen.

Ministerpräsident Stephan Weil umschrieb den Staatspreis, der mittlerweile 37., der seit 1978 verliehen wird, als eine Auszeichnung für Menschen Niedersachsens, die so großartige Dinge geleistet haben, „dass einem manchmal der Atem stockt“. Deren Tätigkeiten würde auch andere Menschen motivieren.

Preis für Unternehmerin Bischof

Was auch für die Wesendorfer Unternehmerin Edith Bischof gilt, die nach dem Motto handelt „Nicht fragen, tun“, so Elke Büdenbender in ihrer Laudatio. Die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hob besonders das Projekt „Vorfahrt für Frauen“ heraus, in dem Frauen für den Beruf des Busfahrers motiviert und qualifiziert werden sollen – eben Frauen in Männerberufen. Was immer wichtiger werde, so die Jury, weil die ausreichende Mobilität auf dem Lande immer wichtiger werde.

Das stimmige Musikprogramm hatte Igor Levit zusammengestellt – gespielt wurde es von seinen Studentinnen und Studenten. Zum Abschluss die „Peter Grimes Fantasy“ von Ronald Stevenson: Dem schottischen Komponisten, dem auch das aktuelle Levit-Album gilt, das vergangenen Freitag veröffentlich wurde – und schon in den Popcharts hoch eingestiegen ist.

Von Henning Queren