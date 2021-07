Hannover/Kassel

Betrug im Corona-Testzentrum – womöglich auch in Hannover: Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen bandenmäßigen Betrug gegen den Geschäftsführer und weitere Verantwortliche eines Unternehmens aus Nordrhein-Westfalen, das in Kassel, Braunschweig, Leipzig und Hannover Coronatestzentren betrieben hat.

Sämtliche Testzentren sind laut der Staatsanwaltschaft inzwischen geschlossen, der Geschäftsführer und ein weitere Verdächtiger sitzen nach einer Durchsuchungsaktion mittlerweile in Untersuchungshaft. Auch die Internetseiten sind vom Netz genommen worden, die Web-Registrierungsorganisation Denic hat die Adressen gelöscht.

Auch Teststandards nicht erfüllt

Die Beschuldigten werden verdächtigt, von April bis Mai 2021 gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen Leistungen für ihr Testzentrum in Kassel-Wilhelmshöhe in Höhe von über einer Million Euro zu Unrecht abgerechnet zu haben.

Viele der abgerechneten Testleistungen sollen nicht erbracht und – wenn tatsächlich getestet worden ist - die nach der Testverordnung notwendigen Mindeststandards bewusst nicht erfüllt worden sein.

Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass die Firma auch für die von ihr betriebenen Testzentren in Leipzig, Braunschweig und Hannover betrügerisch abgerechnet hat.

Fast zwei Millionen Euro gesichert

Insgesamt flossen laut der Staatsanwaltschaft Kassel auf das Konto des Testzentrum-Unternehmens von den Kassenärztlichen Vereinigungen gut zwei Millionen Euro – daher seien nach dem Start der Ermittlungen 1.9 Millionen Euro über Kontopfändungen als „Sofortmaßnahme“ gesichert worden.

Ermittler geizen mit Details ...

Der konkrete Zeitpunkt der Schließung des fraglichen Testzentrums Hannover sei nicht bekannt, erklärte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Wegen der noch laufenden Ermittlungen will sie auch keine weiteren Informationen preisgeben, auch nicht, wo es in Hannover betrieben wurde.

... und bitten um Hilfe

Zur näheren Aufklärung bitten Polizei und Staatsanwaltschaft um Hilfe von allen, die sich im April oder Mai auf einer der Homepages der Testzentren (für Hannover: www.coronatestzentrum-hannover.de) für einen Corona-Schnell- oder PCR-Test angemeldet haben. Sie alle werden um Übersendung der Terminbestätigung sowie das Testergebnisses gebeten. Sollten während des Tests oder hinsichtlich der Abläufe „Auffälligkeiten“ wahrgenommen worden sein, können diese laut Staatsanwaltschaft ebenfalls mitgeteilt werden.

Dies entweder per E-mail an: hinweise-coronatestzentrum-kassel@polizei.hessen.de oder an Staatsanwaltschaft Kassel - Wirtschaftsabteilung, Stichwort: Coronatestzentrum, Frankfurter Straße 9 in 34117 Kassel.

Von Ralph Hübner