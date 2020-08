Hannover

Die 21-jährige Yessica R. aus Laatzen, die ihre Mutter mit einem Schwert getötet hatte und aus dem psychiatrischen Maßregelvollzug in Moringen (Kreis Northeim) entkommen konnte, ist weiter auf der Flucht. Die Fahndung konzentriert sich indes mittlerweile auf den Raum Northeim.

Die Polizei habe Hinweise erhalten, nach denen eine Frau, die der Gesuchten ähnelt, dort gesichtet wurde, sagte die Sprecherin des Sozialministeriums am Mittwoch in Hannover. Die Frau war in der Nacht zum Sonntag aus der Anstalt in Moringen entkommen. Die schon früher psychisch auffällige 21-Jährige war 2016 nach der Attacke auf ihre Mutter vom Gericht in die Psychiatrie eingewiesen worden, möglicherweise war sie zum Tatzeitpunkt schuldunfähig.

Wie die Ministeriumssprecherin betonte, geht von der Frau keine Gefahr für sich selbst oder andere aus. Bereits im Februar war sie aus der Einrichtung entkommen. Nach fast zwei Wochen auf der Flucht konnte sie damals widerstandslos festgenommen werden.

