Spukt es hier? Um diese Grusel-Villa in Lehrte ranken sich mysteriöse Geschichten

Es braucht nicht viel Fantasie, um aus der Villa Nordstern ein Spukhaus zu machen. Die beiden Türme, die in den grauen Himmel ragen. Die alten Bäume ringsherum, die im Wind knacken. Die Blech-Abdeckungen vor den zersplitterten Fenstern, die so aussehen, als hätte jemand nur die Vorhänge zugezogen.

Der Geist eines kleinen Mädchens spuke hier herum, erzählen sich Menschen in Lehrte. Es soll während des Zweiten Weltkriegs in der Villa erst vergewaltigt und dann ermordet worden sein. Und jetzt erschrecke der Geist jene, die das Haus betreten wollen.

Über solche Geschichten kann Rolf Neumann (52) nur lachen. „Also ich habe hier noch keinen Geist gefunden.“ Keine Gegenstände, die plötzlich umfallen. Kein Mädchen, das schemenhaft durch den Keller läuft. Und Neumann muss es wissen. Der Bauplaner hat das Parkschlösschen im September 2018 gekauft und mit Arbeitern komplett entkernt.

Schon seit 1993 steht der prächtige Bau leer und hat seitdem viele Hobby-Geisterjäger angelockt, die nachts in das Gebäude eingebrochen sind. Einige haben sich mit Krakeleien an den Wänden verewigt, andere mit Videos im Internet. Kurz nachdem Neumann das Haus gekauft hatte, meldete sich so ein Geisterjäger bei ihm. Er wolle mal hineinschauen und nach paranormalen Aktivitäten forschen. Neumann sagte erst zu und dann wieder ab. „Ich wollte, dass Schluss ist mit dem Geisterhaus. Ich möchte, dass hier eine Kita reinkommt. Ich schaue in die Zukunft.“ Schluss mit Hirngespinsten also.

Manske hat die Villa nach seinem Pferd benannt

Als der Zementfabrikant und Pferdezüchter Hermann Manske 1892 die Villa errichten ließ und sie nach seinem Pferd „Nordstern“ benannte, dachte er wahrscheinlich auch nicht an irgendwelche Geister. Auf seinem 31 Hektar großen Areal züchtete der „Industriekönig“ Pferde, hatte sogar eine eigene Rennbahn gebaut. Seine Geschäfte leitete Manske vermutlich aus dem prunkvollen Direktorenraum, der sich mit seinem Holz-Erker abhebt.

In der Eingangshalle sind Stuck-Verzierungen an der Decke, Marmor an den Wänden und Mosaik am Boden. „Dass das alles drei zusammenkommt, ist absolut selten“, sagt Neumann. Vieles davon ist noch heute erhalten, wie die Blumen-Malereien an der Decke. Dicker Baustaub an den Wänden lässt die Schönheit von einst oft aber nur erahnen. Auch das etwa drei Meter hohe Fenster ist schon seit vielen Jahren abgedeckt. Nur von innen ist zu sehen, dass hier ein prächtiges Glaskunstwerk hängt, das an Fenster in Kirchen erinnert. Es soll ein Bühnenbild aus der Oper darstellen, das Manske gesehen und fasziniert hat.

Nach der Pleite verliert Manske auch die Villa

Doch das Leben im Überfluss war für den früheren Bauernsohn bald vorbei. 1902 stellte seine Lehrter Fabrik die Produktion ein. Selbst seine Pferdezucht verlor Manske. 1911 ging die Villa Nordstern an einen Rittmeister und später in öffentliche Hand über. Manske musste ausziehen und starb 1919 in Kleefeld.

So soll die Villa um das Jahr 1900 ausgesehen haben. Quelle: unbekannt

Danach wurde die Villa mehrfach umgebaut. Sie war Ausbildungszentrum für Kinderschwestern, Säuglingsstation, Seniorenheim, Flüchtlingsunterkunft und zuletzt bis 1993 ein Kinderheim. Noch heute hängen gebastelte Papp-Vögel und Blumen an einigen Fenstern.

Villa zum Millionen-Preis

Das sind aber auch die letzten Reste, die in dem vierstöckigen Gebäude an diese Zeit erinnern. Kein Möbelstück steht mehr, der Mosaik-Boden ist abgedeckt, die Backstein-Wände sind kahl. Der kalte Wind zieht durch das Gebäude, weil die Fenster nur notdürftig mit Holz oder Blech abgedeckt sind. Seinen alten Glanz strahlt die Villa nicht gerade aus. Aber es tut sich was.

So hat die Villa Nordstern im Innern mal ausgesehen. Quelle: Achim Gückel

Ein Vierteljahrhundert versuchten verschiedene Eigentümer und die Stadt Lehrte, der Villa Nordstern Leben einzuhauchen. Es gab Pläne für ein exquisites Seniorenheim und ein Edel-Bordell. Der Nobel-Makler Sebastian Fesser bot 2014 die denkmalgeschützte Villa „als schönstes Gebäude in Lehrte“ im Auftrag des früheren Inhabers für 1,3 Millionen Euro zum Verkauf an. „Ich habe gesagt, wenn sie die letzte Null vom Kaufpreis wegnehmen, schlage ich zu“, sagt Neumann.

„Schuld hat meine Frau“

Wie viel er vier Jahre später letztlich gezahlt hat, will er nicht verraten. Was wirklich zu Buche schlägt, sind die 3,5 Millionen Euro, die Neumann investieren muss, um die alte Villa wieder in Schuss zu bekommen. „Es wäre einfacher, auf irgendeiner grünen Wiese neu zu bauen“, räumt Neumann ein. Aber es gehe auch darum, dass es mit der Villa weitergeht.

Chronik: Villa Nordstern 1890: Der Zementfabrikant Hermann Manske kauft das 31 Hektar große Areal am Stadtrand von Lehrte und lässt eine Villa errichten. 1892: Die Villa ist fertig. Manske benennt sie nach seinem Rennpferd „Nordstern“. Er zieht mit seiner Familie dort ein. 1911: Hermann Manske geht insolvent. Die Villa geht an den früheren Rittmeister Eltz. In den nächsten Jahren geht sie in den Besitz der Stadt Hannover über. Die Villa wird erst als Ausbildungszentrum für Kinderkrankenschwestern genutzt. Später werden auch Säuglinge und Kleinkinder dort untergebracht. 1945: Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war die Villa Nordstern ein Kinderheim. Sie wurde aber zum Teil auch als Unterkunft für Zwangsarbeiter genutzt. Nach dem Krieg wird die Villa zum Flüchtlingslager unter dem Namen „Truman“ für Vertriebene. Später wird die Villa Nordstern wieder zum Kinderheim. 1971: In der Villa Nordstern werden Gruppenwohnungen gebaut. 1987: Die Villa wird zum Baudenkmal. 1993: Das Kinderheim wird geschlossen. Die Villa steht seitdem leer. Die Region Hannover sucht nach einem Käufer. 2004: Die Villa Nordstern wird an die Familie Gutbrod verkauft. 2011: In der Villa Nordstern werden Szenen des Kinofilms „Gangster, Geld und Rock & Roll“ gedreht. 2018: Rolf Neumann kauft die Villa Nordstern. Er will eine Kita errichten.

Der Bauplaner hofft auf Zuschüsse. Fünf Kita- und Krippen-Gruppen sollen 2021 einziehen. „Schuld hat meine Frau“, sagt Neumann und lacht. Sie ist Erzieherin und habe ihn letztlich immer wieder darauf hingewiesen, dass es in Lehrte zu wenig Kita-Plätze gibt.

Wenn alles klappt, dann spuken bald wirklich kleine Mädchen durch die Villa. Beim Fasching. Im Geisterkostüm.

Von Sascha Priesemann